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Нафтогаз рассказал о планах по запасам "голубого топлива" на этот год

29 мая 2023 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Газ в Украине — граждане в этом году будут пользоваться исключительно отечественным ресурсом
Руководитель Нафтогаза Алексей Чернышев. Фото: gas.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

НАК "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерена пользоваться "голубым топливом" собственной добычи. Импорт в этом году не планируется.

О таком решении сообщил руководитель Нафтогаза Алексей Чернышев.

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Отказ от закупок газа

По словам Чернышева, в этом году Нафтогаз планирует нарастить добычу до 13,5 млрд кубометров в год, что на 1 млрд больше, чем было в прошлом году. Остальную недостачу будут покрывать частные нефтедобытчики.

Однако, учитывая военные риски, будет и возможность импортировать газ через европейскую платформу закупок.

Как отметил чиновник, "голубого топлива" отечественной добычи будет достаточно для прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов без импорта.

"Но есть военные опасности, поэтому "Нафтогаз" присоединился к платформе совместных закупок газа Aggregate EU. То есть если при негативном развитии событий топлива не будет хватать, мы сможем оперативно заказать нужные нам объемы", — уточнил глава Нафтогаза.

Украина занимает второе место в Европе по подтвержденным запасам природного газа, поэтому нужно использовать этот потенциал, добавил Чернышев.

Больше о Нафтогазе

Напомним, украинцев предупредили о том, что платить за распределение природного газа нужно по-новому. Это связано с переходом местных облгазов в управление НАК "Нафтогаз Украины".

Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей 98% населения, сформировали и разослали обновленные коммунальные платежи за потребленный природный газ в апреле текущего года. Однако рассчитаться сразу смогут не все.

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