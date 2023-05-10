Платіжки на газ за квітень — у Нафтогазі зробили важливе попередження

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує 98% населення, сформували та розіслали оновлені комунальні платіжки за спожитий природний газ у квітні поточного року. Проте розрахуватися одразу зможуть не всі.

Про це розповіли у компанії у соцмережі Facebook.

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Хто не отримав рахунки

Як пояснили у Нафтогазі, побачити рахунки за спожите "блакитне паливо" поки що зможуть тільки ті громадяни, які відмовились від паперових комунальних платіжок. У разі, якщо клієнти надалі вирішили отримувати друковані рахунки, то АТ "Укрпошта" надішле їх через більш ніж тиждень, після 20 квітня.

У компанії нагадують, що отримати рахунки можна:

через особистий кабінет на my.gas.ua;

чатботи GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply, Facebook Messenger;

через електронну пошту (e-mail);

у терміналах самообслуговування.

Нафтогаз зауважив, що розрахуватися за газ можна через вищезгадані е-сервіси за допомогою усіх популярних платіжних систем, банківські чи поштові відділення, платіжні термінали.

Нові платіжки за газ

Раніше у газопостачальній компанії повідомили про нововведення. Платіжки за спожите "блакитне паливо" українці отримуватимуть у новому форматі. Йдеться про об’єднання всіх паперових квитанцій за споживання і розподіл газу ГК "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Водночас, попри скорочення витрати на друк та доставку паперових платіжок для компанії, ціна для споживачів залишиться незмінною.

Клієнти компанії продовжують отримувати послуги за однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн/кубометр (з ПДВ, без вартості транспортування).

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.

Раніше повідомлялося, що українці, які сплачують за житлово-комунальні послуги онлайн, можуть дещо заощадити. Йдеться про стягнення розміру комісії, яка різниться залежно від обраної платформи чи сервісу.