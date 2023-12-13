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Нафтогаз розповів про важливі оновлення — що треба знати

13 грудня 2023 14:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Клієнтам Нафтогазу доступні важливі оновлення — що треба знати
Комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" розповіли про важливі оновлення. Тепер клієнтам доступні нові можливості.

Про це повідомляє пресслужба компанії у соцмережі Facebook.

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"Представляємо оновлений чатбот!", — йдеться у повідомленні газопостачальника.

Як зазначають у пресслужбі, на головному екрані почнуть відображатися всі історії платежів та надісланих показників.

Окрім того, стала більш комфортною фіксація інформації з приладів обліку, перевірка стану поточного рахунку та сама оплата.

"Вирішуйте ваші питання онлайн та в один клік!", — повідомляють у компанії.

У пресслужбі розповіли, як відкрити чат-боти Нафтогазу. Це можливо за наступними адресами:

  • Viber — https://chats.viber.com/naftogazpostach;
  • Telegram — https://t.me/GASUA_bot.

 

Нафтогаз
Джерело: Нафтогаз

У коментарях на сторінці Нафтогазу у соцмережі Facebook клієнти попросили створити спеціальний застосунок для Android, але в компанії повідомили, що такої можливості нема. Проте є низка ресурсів, які дозволяють швидко оперувати своїми рахунками.

"На жаль, додаток нашої компанії не створено, проте є можливість користуватися онлайн сервісами", — зазначили там.

Йдеться про особистий кабінет на сайті за посиланням, чат-боти GASUA у Viber/Telegram чи Facebook Messenger, зазначили у Нафтогазі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше у компанії "Нафтогаз" розповіли українцям, як правильно заощаджувати гроші за рахунки у комунальних платіжках. Зокрема, за опалення можна платити на 20% менше.

Також ми писали, що ГК "Нафтогаз України" розповіли про можливість повернення коштів споживачам природного газу. Отримати гроші українці зможуть у разі помилки під час оплати за "блакитне паливо".

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