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Тарифи на комунальні послуги зміняться — що пообіцяла влада МВФ

12 грудня 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комунальні тарифи зміняться — МВФ чекає підвищення цін
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) українській владі довелося допустити можливість поступового підвищення комунальних тарифів. Такі наміри прописали у листі до керівництва фонду.

Про це свідчить текст Меморандуму із МВФ.

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Тарифи для населення можуть зрости

Як йдеться у документі, питання забезпечення стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов'язань вимагатимуть поступового подорожчання природного газу та електроенергії для населення для відшкодування витрат. Водночас влада обіцяє захистити вразливі домогосподарства.

У меморандумі зазначається, що в країні вже підвищували ціни на електрику для населення з червня 2023 року з метою відновлення стабільності енергосистеми перед поточним опалювальним сезоном 2023-2024 років.

"Нашим безпосереднім пріоритетом є стримування негативного впливу війни на цей сектор. Це має на меті забезпечення можливості спрямування достатніх ресурсів ключовим великим держпідприємствам. У короткостроковій перспективі список варіантів включає підвищення тарифів, забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та виняткової прямої підтримки бюджету залежно від наявності бюджетних ресурсів", — наголошується у листі до МВФ.

При цьому українська влада зауважила, що після завершення війни програма реформ в енергосекторі, з-поміж іншого, вимагатиме не тільки відновлення, а й посилення конкуренції на гуртовому та роздрібному ринках газу.

Ситуація на ринку у 2023 році

В країні з минулого року діє мораторій на підвищення тарифів на природний газ. Вартість для побутових споживачів не може перевищувати рівень, зафіксований станом на 24 лютого 2022 року.

Зокрема, ціну на газ у 7,96 гривні за кубічний метр забезпечує "Нафтогаз". При цьому керівництво компанії вважає, що скасування покладання спеціальних зобов'язань на компанію може розпочатися вже з 2024  року. Там стверджують також, що перехід на ринкові тарифи потрібно зробити якомога раніше, однак коли саме це станеться — не уточнюють.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть суттєво заощадити на електроенергії в зимовий час. Для цього необхідно підключити економний тариф.

Також ми писали, що у 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.

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