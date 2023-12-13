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Нафтогаз рассказал о важных обновлениях — что нужно знать

13 декабря 2023 14:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Клиентам Нафтогаза доступны важные обновления — что нужно знать
Коммунальные квитанции. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" рассказали о важных обновлениях. Теперь клиентам доступны новые возможности.

Об этом сообщает пресс-служба компании в соцсети Facebook.

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Подробнее об обновлениях для клиентов

"Представляем обновленный чатбот!",говорится в сообщении газопоставщика.

Как отмечают в пресс-службе, на главном экране начнут отображаться все истории платежей и присланных показателей.

Кроме того, стала более комфортной фиксация информации из приборов учета, проверка состояния текущего счета и сама оплата.

"Решайте ваши вопросы онлайн и в один клик!", — сообщают в компании.

В пресс-службе рассказали, как открыть чат-боты Нафтогаза. Это возможно по следующим адресам:

  • Viber — https://chats.viber.com/naftogazpostach;
  • Telegram — https://t.me/GASUA_bot.

 

Нефтегаз
Источник: Нафтогаз

В комментариях на странице Нафтогаза в соцсети Facebook клиенты попросили создать специальное приложение для Android, но в компании сообщили, что такой возможности нет. Однако существует ряд ресурсов, позволяющих быстро оперировать своими счетами.

"К сожалению, приложение нашей компании не создано, однако есть возможность пользоваться онлайн сервисами",  — отметили там.

Речь идет о личном кабинете на сайте по ссылке, чат-ботах GASUA в Viber/Telegram или Facebook Messenger, отметили в Нафтогазе.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в компании "Нафтогаз" рассказали украинцам, как правильно экономить деньги за счета в коммунальных платежках. В частности, за отопление можно платить на 20% меньше.

Также мы писали, что в ГК "Нафтогаз Украины" рассказали о возможности возврата средств потребителям природного газа. Получить деньги украинцы смогут в случае ошибки при оплате за "голубое топливо".

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