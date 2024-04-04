Нафтогаз повідомив про правила контролю нарахувань та переплати у квитанціях

Жінка з комунальною платіжкою. Фото: pmg.ua

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" уточнила, як правильно здійснювати контроль нарахування, заборгованості та переплати в комунальних рахунках за природний газ. Для цього важливо знати кілька нюансів.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Там зазначають, що громадяни щомісяця мають можливість впливати на точність своїх комунальних рахунків за газ. Для цього, по-перше, не потрібно забувати вчасно передавати показники лічильника. ​За правилами, вносити дані потрібно до 5 кожного місяця включно. Це дозволить сплачувати тільки за фактично спожитий газ.

По-друге, у пресцентрі розповіли про найважливіші дані у комунальній платіжці, які несуть максимум інформації і які вимагають ретельного контролю. З-поміж таких:

Особовий рахунок — завдяки йому ідентифікують споживача у системі Газопостачальної компанії країни.

EIC код — є персональним газовим номером, що є ключовим для ідентифікації рахунку як у Нафтогазі, так і в оператора ГРМ.

"Спожито" — вказує на обсяг газу, який було використано за місяць.

"Тариф" — ціна одного кубічного метра газу відповідно до тарифного плану.

"Нараховано" — сума, нарахована за використаний природний газ.

"Борг" — в цій графі вказано суму, яку не сплачено за попередні періоди.

"Сплачено" — вказана загальна кількість коштів, сплачених у вказаному місяці.

"До сплати" — кінцева сума, яку вам необхідно оплатити, враховуючи всі нарахування, заборгованість чи переплати (якщо є).

На кожній платіжці вказані реквізити Газопостачальної компанії — завдяки, яким можна оплатити рахунок за спожитий газ у банку.

QR код — завдяки йому оплатити рахунок можна швидкою та без зайвого клопоту.

"Кожен з цих елементів у платіжці грає важливу роль у забезпеченні прозорості та розуміння вашого рахунку за газ, дозволяючи краще контролювати витрати і оптимізувати своє майбутнє споживання", — наголосили в Нафтогазі.

Джерело: Нафтогаз

Що ще варто знати

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Також ми писали, що у 2024 році українські громадяни, які мають статус учасника бойових дій, можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також тверде чи рідке паливо. Розмір знижки може досягати 100%.