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Нафтогаз уточнив правила контролю нарахувань, боргів та переплати у платіжках

4 квітня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нафтогаз повідомив про правила контролю нарахувань та переплати у квитанціях
Жінка з комунальною платіжкою. Фото: pmg.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" уточнила, як правильно здійснювати контроль нарахування, заборгованості та переплати в комунальних рахунках за природний газ. Для цього важливо знати кілька нюансів.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Правила контролю за нарахуваннями та боргами

Там зазначають, що громадяни щомісяця мають можливість впливати на точність своїх комунальних рахунків за газ. Для цього, по-перше, не потрібно забувати вчасно передавати показники лічильника. ​За правилами, вносити дані потрібно до 5 кожного місяця включно. Це дозволить сплачувати тільки за фактично спожитий газ.

По-друге, у пресцентрі розповіли про найважливіші дані у комунальній платіжці, які несуть максимум інформації і які вимагають ретельного контролю. З-поміж таких:

  • Особовий рахунок — завдяки йому ідентифікують споживача у системі Газопостачальної компанії країни.
  • EIC код — є персональним газовим номером, що є ключовим для ідентифікації рахунку як у Нафтогазі, так і в оператора ГРМ.
  • "Спожито" — вказує на обсяг газу, який було використано за місяць.
  • "Тариф" — ціна одного кубічного метра газу відповідно до тарифного плану.
  • "Нараховано" — сума, нарахована за використаний природний газ.
  • "Борг" — в цій графі вказано суму, яку не сплачено за попередні періоди.
  • "Сплачено" — вказана загальна кількість коштів, сплачених у вказаному місяці.
  • "До сплати" — кінцева сума, яку вам необхідно оплатити, враховуючи всі нарахування, заборгованість чи переплати (якщо є).
  • На кожній платіжці вказані реквізити Газопостачальної компанії — завдяки, яким можна оплатити рахунок за спожитий газ у банку.
  • QR код — завдяки йому оплатити рахунок можна швидкою та без зайвого клопоту.

"Кожен з цих елементів у платіжці грає важливу роль у забезпеченні прозорості та розуміння вашого рахунку за газ, дозволяючи краще контролювати витрати і оптимізувати своє майбутнє споживання", — наголосили в Нафтогазі.

 

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Джерело: Нафтогаз

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.

Також ми писали, що у 2024 році українські громадяни, які мають статус учасника бойових дій, можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також тверде чи рідке паливо. Розмір знижки може досягати 100%.

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