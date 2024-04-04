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Нафтогаз уточнил правила контроля начислений, долгов и переплаты в платежках

4 апреля 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нафтогаз сообщил о правилах контроля начислений и переплат в квитанциях
Женщина с коммунальной платежкой. Фото: pmg.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" уточнила, как правильно осуществлять контроль начисления, задолженности и переплаты в коммунальных счетах за природный газ. Для этого важно знать несколько нюансов.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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Правила контроля над начислениями и долгами

Там отмечают, что граждане ежемесячно могут влиять на точность своих коммунальных счетов за газ. Для этого, во-первых, не нужно забывать своевременно передавать показатели счетчика. ​По правилам, вносить данные нужно до 5 каждого месяца включительно. Это позволит платить только за фактически потребленный газ.

Во-вторых, в пресс-центре рассказали о важнейших данных в коммунальной платежке, которые несут максимум информации и требуют тщательного контроля. Среди таких:

  • Личный счет — благодаря ему идентифицируют потребителя в системе Газоснабжающей компании страны.
  • EIC код — персональный газовый номер, который является ключевым для идентификации счета как в Нафтогазе, так и у оператора ГРМ.
  • "Потреблено" - указывает на объем газа, который был использован за месяц.
  • "Тариф" — цена одного кубического метра газа в соответствии с тарифным планом.
  • "Начислено" - сумма, начисленная за использованный природный газ.
  • "Долг" — в этой графе указана сумма, не уплаченная за предыдущие периоды.
  • "Уплачено" — указано общее количество средств, уплаченных в указанном месяце.
  • "К оплате" — конечная сумма, которую вам необходимо оплатить, учитывая все начисления, задолженность или переплаты (если есть).
  • На каждой платежке указаны реквизиты Газоснабжающей компании — благодаря которым можно оплатить счет за потребленный газ в банке.
  • QR код — благодаря ему оплатить счет можно быстро и без лишних хлопот.

"Каждый из этих элементов в платежке играет важную роль в обеспечении прозрачности и понимания вашего счета за газ, позволяя лучше контролировать расходы и оптимизировать свое будущее потребление", — отметили в Нафтогазе.

 

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Источник: Нафтогаз

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году государство более тщательно контролирует соблюдение права на выплату жилищных субсидий для сбережения средств дефицитного государственного бюджета. Существует несколько категорий граждан, точно потеряющих помощь на оплату коммунальных услуг.

Также мы писали, что в 2024 году украинские граждане, имеющие статус участника боевых действий, могут оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также твердое или жидкое топливо. Размер скидки может достигать 100%.

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