Нафтогаз сообщил о правилах контроля начислений и переплат в квитанциях

Женщина с коммунальной платежкой. Фото: pmg.ua

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" уточнила, как правильно осуществлять контроль начисления, задолженности и переплаты в коммунальных счетах за природный газ. Для этого важно знать несколько нюансов.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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Правила контроля над начислениями и долгами

Там отмечают, что граждане ежемесячно могут влиять на точность своих коммунальных счетов за газ. Для этого, во-первых, не нужно забывать своевременно передавать показатели счетчика. ​По правилам, вносить данные нужно до 5 каждого месяца включительно. Это позволит платить только за фактически потребленный газ.

Во-вторых, в пресс-центре рассказали о важнейших данных в коммунальной платежке, которые несут максимум информации и требуют тщательного контроля. Среди таких:

Личный счет — благодаря ему идентифицируют потребителя в системе Газоснабжающей компании страны.

EIC код — персональный газовый номер, который является ключевым для идентификации счета как в Нафтогазе, так и у оператора ГРМ.

"Потреблено" - указывает на объем газа, который был использован за месяц.

"Тариф" — цена одного кубического метра газа в соответствии с тарифным планом.

"Начислено" - сумма, начисленная за использованный природный газ.

"Долг" — в этой графе указана сумма, не уплаченная за предыдущие периоды.

"Уплачено" — указано общее количество средств, уплаченных в указанном месяце.

"К оплате" — конечная сумма, которую вам необходимо оплатить, учитывая все начисления, задолженность или переплаты (если есть).

На каждой платежке указаны реквизиты Газоснабжающей компании — благодаря которым можно оплатить счет за потребленный газ в банке.

QR код — благодаря ему оплатить счет можно быстро и без лишних хлопот.

"Каждый из этих элементов в платежке играет важную роль в обеспечении прозрачности и понимания вашего счета за газ, позволяя лучше контролировать расходы и оптимизировать свое будущее потребление", — отметили в Нафтогазе.

Источник: Нафтогаз

Что еще стоит знать

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