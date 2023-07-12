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Нафтогаз отчитался о доходах и состоянии газодобычи

12 июля 2023 10:04
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нафтогаз отчитался о доходах и состоянии газодобычи
Работник Нафтогаза. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

НАК "Нафтогаз Украины" удалось выйти на прибыль в первом квартале текущего года, тогда как в прошлом году фиксировали чистый убыток. Также компания рекордно нарастила газодобычу.

Об этом информирует пресс-центр Нафтогаза.

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Как отмечают в пресс-службе, компания получила 7,7 млрд грн чистой прибыли. В то время как в первом квартале прошлого года было 24,6 млрд грн чистого убытка.

Согласно консолидированной финансовой отчетности группы "Нафтогаз", за первый квартал года объем операционной прибыли составил 3,4 млрд грн. В то время как в прошлом году констатировали 57 млрд грн ущерба.

В компании отметили, что чистая операционная прибыль фиксируется по всем основным отчетным сегментам.

Сокращение долгов потребителей

Предприятиям группы, поставляющих природный газ, также улучшили уровень сбора средств за поставленный ресурс. Финансовый результат тоже улучшился: по сравнению с убытками за первый квартал 2022 года в 33 млрд грн, убытки в этом году составили только 6,3 млрд грн.

В январе-марте уплатили налоги на сумму 26 млрд грн в бюджет.

Добыча газа

В Нафтогазе сообщили о рекордном полугодовом показателе по добыче природного газа за последние 15 лет. Укрбургаз пробурил около 157 тысяч метров. В частности, в апреле побит рекорд по месячной проходке — 32,4 тыс. метров.

Нефтегаз
Источник: Нафтогаз

В целом, Нафтогаз рассчитывает в этом году исключительно на собственный газ, импорта не будет. Компания надеется нарастить собственную газодобычу на 1 миллиард куб. м.

Больше о Нафтогазе

Напомним, в компании "Нафтогаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также пояснили, как действовать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".

Также в компании "Нафтогаз" сообщили о введении нового способа передачи показаний счетчика газа клиентами. Чтобы обеспечить правильный расчет платежей, нужно передавать показания с 1 по 5 число каждого месяца.

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