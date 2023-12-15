Налоги в Украине — какую сумму уплатил Нафтогаз в бюджет в 2023 году

Работник Нафтогаза. Фото: Naftogaz

Группа "Нафтогаз" рассказала, сколько уплатила в государственную казну налогов. Речь идет о периоде — январь-ноябрь 2023 года.

Об этом сообщает пресс-центр НАК "Нафтогаз Украины".

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По данным пресс-службы, компания в январе-ноябре уплатила 83,7 млрд грн налогов. Из этой суммы:

77,4 млрд грн — в государственный бюджет;

6,3 млрд грн — в местные бюджеты.

По словам главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, в ноябре компания заплатила значительно большую сумму по сравнению с октябрем.

"Группа Нафтогаз продолжает вносить свой вклад в поддержку экономической устойчивости страны, что чрезвычайно важно во время войны. В ноябре наши предприятия перечислили в государственный бюджет 7,6 млрд грн налогов", — уточнил он.

Следует отметить, что в октябре Нафтогаз уплатил 4,7 млрд гривен в госказну.

Источник: Нафтогаз

В январе-октябре 2023 года Нафтогаз уплатил более 75 млрд грн налогов в бюджет.

В 2022 году компания отдала в госказну более 90 млрд грн налоговых платежей.

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Напомним, ранее в компании "Нафтогаз" рассказали украинцам, как правильно экономить деньги за счета в коммунальных платежках. В частности, за отопление можно платить на 20% меньше.

Также мы писали, что в ГК "Нафтогаз Украины" рассказали о возможности возврата средств потребителям природного газа. Получить деньги украинцы смогут в случае ошибки при оплате за "голубое топливо".