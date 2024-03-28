Нафтогаз уточнив, кому необхідно укласти нові угоди на газопостачання

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали категорію споживачів, якій в обов'язковому порядку необхідно переоформити документи на газопостачання. Це потрібно, щоб не виникло плутанини з рахунками.

Про це повідомляється на сторінці Нафтогазу у соцмережі Facebook.

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Як зазначають у компанії, йдеться про українців, які придбали житло чи отримали нерухомість у спадок. З огляду на це, клієнтам пояснили, як правильно переоформити документи на газопостачання.

"Перше, що вам потрібно, — це ЕІС-код (починається з 56ХМ...), який можна знайти на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу", — повідомили у пресслужбі.

ЕІС-код є унікальним персональним набором із 16 символів (літери та цифри), які ідентифікують об'єкти газоспоживання. ЕІС-код можна побачити у рахунку за розподіл/доставку газу або в особистому кабінеті.

Також необхідно зібрати пакет таких документів:

ідентифікаційний код клієнта;

паспорт/ID-картка, а також довідка про реєстрацію місця проживання;

документ, де підтверджується право власності на нерухомість;

заяву-приєднання (шаблон доступний для завантаження на сайті);

погодження співвласників, якщо у житла є кілька власників.

Ще можуть попросити такі документи додатково:

рахунок за природний газ, якщо необхідно уточнити ЕІС-код або інші моменти;

свідоцтво, якщо була зміна прізвища;

довідку у разі, якщо була зміна назви вулиці, тобто якщо актуальні дані не збігаються у зазначених у документах про право власності.

Як передати документи Нафтогазу

Для громадян доступні кілька варіантів передачі документів та заяви. Після того, як клієнт збере всі документи, можна вибрати один із наступних варіантів:

надіслати скани чи фотографії документів на електронну адресу;

надіслати копії на поштову адресу "Нафтогаз України";

особисто відвідати найближче відділення ПУМБ, там передавши оригінали документів.

Також клієнтам доступна можливість перевірки нових даних у своєму особистому кабінеті на сайті Нафтогазу.

"Оновлену інформацію ви зможете переглянути у своєму особистому кабінеті на my.gas.ua або у наступному рахунку за газ", — додали у компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у квітні 2024 року українці отримають оновлені платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, скільки заплатять споживачі за електричну енергію за перший місяць весни.

Раніше ми писали, що з 1 квітня цього року можуть підвищити деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.