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Нафтогаз требует заключения новых соглашений на газоснабжение — кого касается

28 марта 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Нафтогаз уточнил, кому необходимо заключить новые соглашения на газоснабжение
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали категорию потребителей, которой в обязательном порядке необходимо переоформить документы на газоснабжение. Это нужно, чтобы не возникло путаницы со счетами.

Об этом сообщается на странице Нафтогаза в соцсети Facebook.

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Как отмечают в компании, речь идет об украинцах, которые приобрели жилье или получили в наследство недвижимость. В связи с этим клиентам объяснили, как правильно переоформить документы на газоснабжение.

"Первое, что вам нужно, — это ЕІС-код (начинается с 56ХМ...), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа", — сообщили в пресс-службе.

ЕІС-код представляет собой уникальный персональный набор из 16 символов (буквы и цифры), идентифицирующие объекты газопотребления. ЕІС-код можно увидеть в счете за распределение/доставку газа или в личном кабинете.

Также необходимо собрать пакет следующих документов:

  • идентификационный код клиента;
  • паспорт/ID-карта, а также справка о регистрации места жительства;
  • документ, где подтверждается право собственности на недвижимость;
  • заявление-присоединение (шаблон доступен для скачивания на сайте);
  • согласование совладельцев, если у жилья есть несколько собственников.

Еще могут попросить следующие документы дополнительно:

  • счет за газ, если необходимо уточнить ЕІС-код или другие моменты;
  • свидетельство, если была смена фамилии;
  • справку в случае, если было изменено название улицы, то есть, если актуальные данные не совпадают в указанных в документах о праве собственности.

Как передать документы Нафтогазу

Для граждан доступно несколько вариантов передачи документов и заявления. После того, как клиент соберет все документы, можно выбрать один из следующих вариантов:

  • отправить сканы или фотографии документов на электронный адрес;
  • отправить копии на почтовый адрес "Нафтогаз Украины";
  • лично посетить ближайшее отделение ПУМБ, передав там оригиналы документов.

Также клиентам доступна возможность проверки новых данных в своем личном кабинете на сайте Нафтогаза.

"Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ", — добавили в компании.

Что еще стоит знать

Напомним, в апреле 2024 года украинцы получат обновленные платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно сколько заплатят потребители за электрическую энергию за первый месяц весны.

Ранее мы писали, что с 1 апреля этого года могут увеличить некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.

облгазы
Нафтогаз
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