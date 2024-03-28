Нафтогаз уточнил, кому необходимо заключить новые соглашения на газоснабжение

Нафтогаз требует заключения новых соглашений на газоснабжение — кого касается
В газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали категорию потребителей, которой в обязательном порядке необходимо переоформить документы на газоснабжение. Это нужно, чтобы не возникло путаницы со счетами.
Об этом сообщается на странице Нафтогаза в соцсети Facebook.
Требование заключения новых соглашений на газоснабжение
Как отмечают в компании, речь идет об украинцах, которые приобрели жилье или получили в наследство недвижимость. В связи с этим клиентам объяснили, как правильно переоформить документы на газоснабжение.
"Первое, что вам нужно, — это ЕІС-код (начинается с 56ХМ...), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа", — сообщили в пресс-службе.
ЕІС-код представляет собой уникальный персональный набор из 16 символов (буквы и цифры), идентифицирующие объекты газопотребления. ЕІС-код можно увидеть в счете за распределение/доставку газа или в личном кабинете.
Также необходимо собрать пакет следующих документов:
- идентификационный код клиента;
- паспорт/ID-карта, а также справка о регистрации места жительства;
- документ, где подтверждается право собственности на недвижимость;
- заявление-присоединение (шаблон доступен для скачивания на сайте);
- согласование совладельцев, если у жилья есть несколько собственников.
Еще могут попросить следующие документы дополнительно:
- счет за газ, если необходимо уточнить ЕІС-код или другие моменты;
- свидетельство, если была смена фамилии;
- справку в случае, если было изменено название улицы, то есть, если актуальные данные не совпадают в указанных в документах о праве собственности.
Как передать документы Нафтогазу
Для граждан доступно несколько вариантов передачи документов и заявления. После того, как клиент соберет все документы, можно выбрать один из следующих вариантов:
- отправить сканы или фотографии документов на электронный адрес;
- отправить копии на почтовый адрес "Нафтогаз Украины";
- лично посетить ближайшее отделение ПУМБ, передав там оригиналы документов.
Также клиентам доступна возможность проверки новых данных в своем личном кабинете на сайте Нафтогаза.
"Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ", — добавили в компании.
Что еще стоит знать
Напомним, в апреле 2024 года украинцы получат обновленные платежи за жилищно-коммунальные услуги. Известно сколько заплатят потребители за электрическую энергию за первый месяц весны.
Ранее мы писали, что с 1 апреля этого года могут увеличить некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.
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