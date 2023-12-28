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Нафтогаз заявив про зміни для двох областей з 1 січня — що треба знати

28 грудня 2023 11:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафтогаз заявив про зміни для двох областей з 1 січня — що треба знати
Комунальні платіжки. Фото: kyivgaz.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

НАК "Нафтогаз України" повідомив про зміни для двох областей на заході країни. Із 1 січня 2024 року жителі отримають нові реквізити на оплату природного газу.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Із січня наступного року нові реквізити на оплату "блакитного палива" отримають жителі Рівненської та Закарпатської областей. Це станеться через втрату чинності ліцензії на розподіл природного газу, видані АТ "Рівнегаз" та АТ "Закарпатгаз".

Як повідомляють у компанії, газ жителям цих двох регіонів доставлятимуть філії компанії "Газмережі" зі структури Нафтогазу.

Відповідні ліцензії видала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Безперебійна доставка газу здійснюватиметься більш ніж для півмільйона клієнтів", — повідомила пресслужба Нафтогазу.

 

Нафтогаз
Джерело: Нафтогаз

Усі деталі щодо питань розподілу та споживання природного газу клієнти можуть отримати за такими номерами телефонів:

  • 066-300-2-888;
  • 098-300-2-888;
  • 093-300-2-888;

Що ще варто знати

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали випадки, коли паперові рахунки можуть зовсім не надходити споживачам природного газу. Таке може статися за трьох умов.

Також ми писали, що в Україні на тлі війни та пошкоджень інфраструктури собівартість житлово-комунальних послуг значно перевищує чинні тарифи й влада вже готує споживачів до можливих підвищень. Відомо, скільки платитимуть українці за ЖКП з 1 січня 2024 року.

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