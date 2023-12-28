Нафтогаз заявил об изменениях для двух областей с 1 января — что нужно знать

Коммунальные платежки. Фото: kyivgaz.ua

НАК "Нафтогаз Украины" сообщил об изменениях для двух областей на западе страны. С 1 января 2024 года жители получат новые реквизиты по оплате природного газа.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Читайте также:

Кто будет платить за газ по-новому

С января следующего года новые реквизиты на оплату "голубого топлива" получат жители Ровенской и Закарпатской областей. Это произойдет из-за утраты лицензии на распределение природного газа, выданные АО "Ровногаз" и АО "Закарпатгаз".

Как сообщают в компании, газ жителям этих двух регионов будут доставлять филиалы компании "Газсети" из структуры "Нафтогаза".

Соответствующие лицензии выдала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Бесперебойная доставка газа будет производиться более чем для полумиллиона клиентов", — сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Источник: Нафтогаз

Все детали по вопросам распределения и потребления природного газа клиенты могут получить по номерам телефонов:

066-300-2-888;

098-300-2-888;

093-300-2-888;

Что еще стоит знать

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз" назвали случаи, когда бумажные счета могут совсем не приходить потребителям природного газа. Такое может произойти в трех случаях.

Также мы писали, что в Украине на фоне войны и повреждений инфраструктуры себестоимость жилищно-коммунальных услуг значительно превышает действующие тарифы и власти уже готовят потребителей к возможным повышениям. Известно, сколько будут платить украинцы за ЖКУ с 1 января 2024 года.