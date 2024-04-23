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Нафтогаз утвердил новый годовой тариф для украинцев

23 апреля 2024 13:57
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на газ — Нафтогаз утвердил новые годовые тарифы
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Kyivgaz
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" утвердили новый годовой тариф для украинцев. Действие тарифного плана "Фиксованный" продлили еще на год в рамках установленного моратория на повышение цен.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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Новый годовой тариф для украинцев

Как отмечают в компании, один кубический метр голубого топлива для клиентов будет стоить в дальнейшем 7,96 грн (с НДС).

"Цена на газ для всех домохозяйств Украины остается неизменной!", — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Группы Нафтогаз Алексей Чернышев, компания действует в национальных интересах. Из-за условий войны и сложной ситуации в экономике компания поддержит граждан.

Он напомнил, что Нафтогаз обеспечивает природным газом более 12 млн семей.

"И всем им мы гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед", — подчеркнул глава компании.

Что касается остальных газопоставщиков, то стоимость ресурса сейчас колеблется в диапазоне от 7,70 до 9,90 грн/куб. м. Все они должны пересмотреть годовые тарифы.

Мораторий на повышение трех тарифов

В конце июля 2022 года Верховная Рада приняла правительственный законопроект №7427, предусматривавший установление моратория на повышение тарифов на тепло для населения до конца военного положения и полгода после него. Согласно ему, запрещается повышать для всех категорий потребителей цены на:

  • услуги по распределению природного газа;
  • тепловую энергию (ее производство/транспортировка/поставка):
  • услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Что еще стоит знать

Напомним, в Минэнерго утверждают, что в правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.

Также мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

тарифы
цены на газ
коммунальные услуги
Нафтогаз
ЖКХ

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