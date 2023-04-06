Санкции против россии — Минфин рф констатирует падение нефтегазовых доходов

Таков эффект от западных санкций

Нефтегазовые доходы россии существенно сократились по итогам первого квартала 2023 года. Таким стал эффект от санкций стран G7 в отношении российской нефти, а также нефтепродуктов.

Это следует из отчета Министерства финансов рф.

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Как сократились доходы

По этим данным, в марте текущего года сумма прибыли от торговли топливно-энергетическими товарами составила 688 млрд рублей или 8,6 млрд долларов. Рост доходов на 30% в предыдущем месяце обусловлен, в частности, особенностью уплаты предприятиями налогов, тогда как в годовом измерении за месяц прибыль сократилась на 43%.

За первый квартал года доходы составляли 1,6 трлн рублей или 20 млрд долларов. В прошлом году за этот период россия получила около 3 трлн рублей или около 37 млрд долларов. То есть сейчас получили на 45% меньше.

Примечательно то, что россия с начала года активно продает валюту и золото на рынке.

Эффект от санкций

Резкое сокращение доходов произошло на фоне введения странами G7 предельной цены на российскую нефть, которая является основным экспортным товаром страны-агрессора. С 5 декабря 2022 года со стороны стран ЕС и США действует эмбарго на импорт российской нефти, а с 5 февраля текущего года — на нефтепродукты.

Напомним, в россии заявляют, что не понесли финансовые потери после введения западного эмбарго на нефть. Утверждают, что это удалось благодаря успешному перенаправлению ресурса на другие рынки. В основном помогли в этом Индия и Китай. При этом признаются, что приходится сокращать добычу нефти и газа.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил о дальнейшем сокращении нефтедобычи, которое называют "добровольным". Решение будет действовать еще три месяца.

Также сообщалось, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.