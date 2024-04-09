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Самые лучшие условия для беженцев из Украины — ТОП-5 стран

9 апреля 2024 10:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в Европе — ТОП-5 стран с самыми лучшими условиями для украинцев
Украинские беженцы. Фото: Reuters
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Страны Европейского союза (ЕС) продлили срок защиты для украинских беженцев до марта 2025 года, однако некоторые из них сокращают объемы помощи. В то же время, еще есть страны, которые оказывают полноценную поддержку украинцам.

Об этом информирует издание Mind.ua, ссылаясь на данные Visit Ukraine.

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Швеция

На фоне намерений правительств большинства европейских стран о сокращении помощи украинцам, власти Швеции хотят повысить размер выплат. В этой стране сейчас проживают около 48 тыс. граждан Украины. Беженцам доступен:

  • рынок труда;
  • соцобеспечение;
  • медицинская помощь;
  • возможность получать образование;
  • финансовая поддержка;
  • социальное жилье.

Хотя в 2024 году размер пособия будет составлять 818 евро (34,5 тыс. грн), однако Швеция является одной из самых дорогих стран мира. Дополнительно оказывают помощь семьям с детьми и социально незащищенным гражданам. Единственным недостатком является то, что в стране нет бесплатных курсов шведского языка, хотя власти могут ввести их в этом году.

Латвия

Латвия оказывает широкую поддержку украинцам. В частности, даже оплачивает билеты беженцам в страну. В рамках поддержки предоставляется 120 дней бесплатного проживания и месяц бесплатного питания. Страна осуществляет ежемесячные выплаты в сумме 137 евро (5,8 тыс. грн) и другую материальную помощь и социальные услуги. Предусмотрена единовременная помощь в кризисных ситуациях — около 343 евро (14,54 тыс. грн).

Германия

Германия, где больше всего украинских беженцев, остается привлекательным местом, ведь там предоставляют самые высокие суммы помощи. Те, кто получил статус временной защиты, имеют право:

  • на проживание в стране;
  • пользование образовательными услугами;
  • на доступ к социальным и медицинским услугам;
  • доступ к рынку труда.

В 2024 году украинским беженцам выплачивают ежемесячно по:

  • 563 евро (23,74 тыс. грн.) — на каждого взрослого;
  • 350-390 евро (14,6 тыс. — 16,4 тыс. грн) — на ребенка.

Однако не везде в Германии принимают беженцев. Также власти будут побуждать украинцев устраиваться на работу. Намерены отменить языковые курсы, а учить немецкий можно будет после трудоустройства на специальных курсах от работодателей и непосредственно в среде.

Литва

В Литве для украинцев доступно бесплатное государственное жилье или жилье, которое предлагают местные. Проблем с жильем в этой стране нет. Гражданам оказывает финпомощь как государство, так и многочисленные благотворительные организации. Образование для детей бесплатное, предоставляется бесплатное питание и помощь в покупке школьных принадлежностей.

Румыния

В Румынии украинцы с временной защитой получают вид на жительство и трудоустройство, а дети — образование. В стране развита сеть украинских школ, поэтому учителям будет просто найти работу.

Финпомощь страна не оказывает, но можно оформить помощь от благотворительных организаций. Уязвимым категориям населения предоставляют компенсацию за жилье. Приятное преимущество — умеренные цены на аренду жилья.

Также приемлемые условия для беженцев предоставляет Португалия и Дания.

В Португалии финпомощь доступна только для тех, кто не имеет других источников дохода. Сумма поддержки:

  • около 200 евро в месяц — для взрослых;
  • 100 евро — на ребенка.

В Дании украинцы могут получить финансовую помощь на сумму от 2,82 тыс. крон (15,5 тыс. грн) до 13,1 тыс. крон (72 тыс. грн) в зависимости от социального статуса беженца.

Что еще стоит знать

Напомним, беженцам с временной защитой в ряде стран продолжают оказывать денежную помощь. Размер выплат колеблется от 300 до более чем 1 тыс. евро.

Также мы сообщали, что правительство Польши намерено изменить правила оказания помощи беженцам из Украины. В частности, планируется отменить право на единовременную денежную выплату.

Германия
Швеция
Латвия
Европа
беженцы

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