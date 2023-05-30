Накопичувальна пенсія — що буде з тими, хто не робитиме внесків

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні влада має намір здійснити перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Обіцяють, що такий крок запроваджуватимуть поступово.

Про це розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук під час ефіру національного телемарафону "Єдині новини".

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Перехід до накопичувальних пенсій

За словами, нардепа, який є одним із співавторів законопроєкту про накопичувальну пенсію, перехід з однієї системи до іншої не буде миттєвим. Планують запровадити перехідний період. Тобто якийсь час в Україні існуватиме пенсійна система змішаного типу.

Нардеп переконаний, що загалом рішення про запровадження системи накопичувальних пенсій доволі запізніле. Його запровадження мало початися значно раніше, коли виникли для цього економічні передумови. Перші "дзвіночки" виникли ще 2002 року. Натомість весь цей час існувала чинна пенсійна система, яка, як та "чорна діра" забирала кошти. Тепер у більшості випадків ситуація така, що пенсіонери здебільшого — це бідні люди, наголосив нардеп.

З огляду на це, в країні має залишитися тільки накопичувальна пенсія, а солідарна має піти у минуле.

При цьому накопичені кошти, які робитимуть працівники самі за себе, не лежатимуть на рахунках власників мертвим вантажем. Їх інвестуватимуть у прибуткові проєкти, що дозволить не знецінитися та зберігати купівельну спроможність.

"Кошти не просто складаються в "накопичувальну банку", а починають працювати", — зауважив він.

Що буде з тими, хто не робитиме внесків

Раніше у владі заявляли, що у майбутньому паралельно існуватимуть три гілки пенсійної системи:

солідарна;

накопичувальна;

система недержавного пенсійного страхування.

Передбачалося, що пенсіонери паралельно отримуватимуть кошти бодай з двох цих джерел. І про скасування чинної системи заговорили уперше.

Водночас відповіді, що буде з тими пенсіонерами, які не робитимуть внесків за умови відмови від солідарної системи, зараз невідомо.

При цьому йдеться про сьогоднішніх 40-річних українців. Саме ця категорія людей вже не встигне закумулювати достатньо коштів на накопичувальних рахунках. Тоді як виплат із солідарної пенсії для них вже не буде.

Законопроєкт про накопичувальні пенсії

У квітні 2023 року народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували у парламенті законопроєкт № 9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Як йдеться у пояснювальній записці, пенсійна реформа має запрацювати з 1 січня 2024 року і дозволить додатково відкладати на старість українцям за рахунок ЄСВ.

Законопроєкт передбачає обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих українців до досягнення ними 55 років, а також обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків за найманих робітників.

Документ пропонує комбіновану модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому Пенсійному фонді, створеному державою, на період до 31 грудня 2025-го, після чого учасники системи зможуть обирати для себе будь-які авторизовані недержавні пенсійні фонди.

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Нагадаємо, в Україні обрали трьох переможців акції розрахованої на військових пенсіонерів. В її рамках троє військових отримали доплати до пенсії у 20 тисяч гривень.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді розповіли про проблеми, з якими стикаються українці в отриманні соціальних виплат на тлі війни. Найбільше нарікань — на затримки пенсій.