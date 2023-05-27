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Пенсії у 2023 році: що нового у законодавстві та які зміни у виплатах

27 травня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — які зміни у виплатах у 2023 році
Люди пенсійного віку. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ), як і інші державні інституції, адаптувався під реалії війни. З огляду на це, для пенсіонерів запровадили чимало змін.

Про оновлене законодавство, нові підходи та виплати у 2023 році розповіли у ПФУ виданню "Вечірній Київ".

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За словами керівника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління ПФУ у Києві Людмили Грєбєннікової, Пенсійний фонд працює у системі екстериторіальності, що полегшує розрахунок з громадянами, адже зараз в країні — багато переселенців, є пенсіонери, які залишили країну. Ціла низка послуг ПФУ доступна українцям онлайн. Зокрема, сервіс відновлення загубленого посвідчення через портал фонду чи мобільний застосунок.

Всі питання можуть вирішити дистанційно ті пенсіонери, які тепер проживають за кордоном, зв`язавшись з ПФУ через портал чи застосунок.

Для цього достатньо авторизуватися у системі за допомогою застосунку "Дія", системи BankID,  кваліфікований цифровий підпис (КЕП).

Також фонд може автоматично призначати пенсії за віком особам, у яких для цього є необхідний страховий стаж — таку інформацію можна переглянути у своєму  персональному кабінеті.

Що змінилось у виплатах

У 2023 році на пенсію у 60 років мають право виходити громадяни, які мають щонайменше 30 років страхового стажу. Якщо не менше 20 років, то на пенсію можна вийти тільки у 63 роки, якщо ще менше, то у 65-ть. Вимоги до стажу збільшуватимуться на рік до 2028 року щорічно.

Громадянин може взяти участь у програмі добровільної сплати страхових внесків, якщо стажу не вистачає, щоб його "докупити". Так, один місяць стажу обійдеться у щонайменше розмір ЄСВ, тобто 1430 гривень.

Той, хто виїхав за кордон, продовжує отримувати пенсійні виплати на банківські картки. Якщо ж пенсіонери отримували пенсії через пошту, то у такому разі виплати накопичуються упродовж шести місяців. Якщо громадянин не звернеться по них, то нарахування можуть бути призупинені, а після подання заяви — відновлені. Готівкою пенсію можна отримати лише у тому випадку, якщо "Укрпошта" надає таку послугу в країні, де знаходиться пенсіонер.

Окрім того, діє спеціальний закон, відповідно до якого призначаються пенсії зі втрати годувальника у разі смерті тих, хто захищає Україну. Якщо годувальник помер під час виконання військової служби, то пенсія буде призначатись у розмірі 70% від грошового забезпечення, додали у ПФУ.

Більше про пенсії

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді розповіли про проблеми, з якими стикаються українці в отриманні соціальних виплат на тлі війни. Найбільше нарікань — на затримки пенсій.

Також ми писали, що ПриватБанк обрав трьох переможців акції розрахованої на військових пенсіонерів. В її рамках троє військовим отримали доплати до пенсії у 20 тисяч гривень.

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