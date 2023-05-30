Накопительная пенсия — что будет с теми, кто не будет делать взносы

Люди пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине власть намерена осуществить переход от солидарной к накопительной пенсионной системе. Обещают, что такой шаг будут вводить постепенно.

Об этом рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Камельчук во время эфира национального телемарафона "Єдині новини".

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Переход к накопительным пенсиям

По словам нардепа, который является одним из соавторов законопроекта о накопительной пенсии, переход из одной системы к другой не будет мгновенным. Планируется ввести переходный период. То есть, какое-то время в Украине будет существовать пенсионная система смешанного типа.

Нардеп убежден, что в целом решение о внедрении системы накопительных пенсий достаточно запоздалое. Его введение должно было начаться гораздо раньше, когда возникли для этого экономические предпосылки. Первые "колокольчики" возникли еще в 2002 году. Все это время существовала действующая пенсионная система, которая, как "черная дыра" забирала средства. Теперь в большинстве случаев ситуация такова, что пенсионеры в большинстве своем — это бедные люди, подчеркнул нардеп.

Учитывая это, в стране должна остаться только накопительная пенсия, а солидарная должна уйти в прошлое.

При этом накопленные средства, которые будут делать работники сами за себя, не будут лежать на счетах владельцев мертвым грузом. Их будут инвестировать в прибыльные проекты, что позволит не обесцениться и сохранять покупательскую способность.

"Средства не просто складываются в "накопительную банку", а начинают работать", — заметил он.

Что будет с теми, кто не будет делать вкладов

Ранее во власти заявляли, что в будущем будут параллельно существовать три ветви пенсионной системы:

солидарная;

накопительная;

система негосударственного пенсионного страхования.

Предполагалось, что пенсионеры параллельно будут получать средства хотя бы из двух этих источников. И об отмене действующей системы заговорили впервые.

В то же время ответа, что будет с теми пенсионерами, которые не будут делать взносов при условии отказа от солидарной системы, сейчас неизвестно.

При этом речь идет о сегодняшних 40-летних украинцах. Именно эта категория людей уже не успеет аккумулировать достаточное количество средств на накопительных счетах. В то время как выплат по солидарной пенсии для них уже не будет.

Законопроект о накопительных пенсиях

В апреле 2023 года народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали в парламенте законопроект №9212 "О накопительном пенсионном обеспечении". Как говорится в пояснительной записке, пенсионная реформа должна заработать с 1 января 2024 и позволит дополнительно откладывать на старость украинцам за счет ЕСВ.

Законопроект предусматривает обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех работающих украинцев до достижения ими 55 лет, а также обязательную уплату работодателями пенсионных взносов за наемных рабочих.

Документ предлагает комбинированную модель функционирования системы накопительного пенсионного обеспечения, которая предусматривает аккумулирование вкладов в уполномоченном Пенсионном фонде, созданном государством, на период до 31 декабря 2025-го, после чего участники системы смогут выбирать для себя любые авторизованные негосударственные пенсионные фонды.

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Напомним, в Украине выбрали трех победителей акции, рассчитанной на военных пенсионеров. В ее рамках трое военных получили доплаты к пенсии в 20 тысяч гривен.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются украинцы в получении социальных выплат на фоне войны. Больше всего нареканий — на задержки пенсий.