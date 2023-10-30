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Нардеп пояснив, чому в Україні відключатимуть світло за відсутності ворожих обстрілів

30 жовтня 2023 20:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Нардеп пояснив, чому в Україні відключатимуть світло за відсутності ворожих обстрілів
Вимкнення електроенергії в Україні. Фото: expres.online
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні, навіть без ворожих обстрілів, можуть планово відключати електроенергію. Це пов'язано з нестачею потужностей в енергосистемі.

Про це повідомив член парламентського Комітету з енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк в інтерв'ю виданню "Телеграф".

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Причини відключення електроенергії в Україні

Нагорняк зазначив, що проблеми можуть розпочатися вже наступного місяця, попри відсутність зовнішніх впливів. Основною причиною він назвав нестачу виробництва електроенергії.

Проте у сонячні дні ситуацію рятують сонячні станції, які забезпечують електрикою не лише Україну, а й дозволяють відправляти її до Європи вдень.

"Можливо, починаючи з середини листопада, нам доведеться зіткнутися з нестачею електроенергії. Додатковий імпорт навряд чи допоможе розв'язати цю проблему. Припускаю, що на нас чекають планові відключення електрики, і це навіть без урахування можливих обстрілів. У разі їх наявності ситуація тільки погіршиться", — сказав він.

Нагорняк також наголосив, що попри потенційний дефіцит електроенергії, повний блекаут у країні навряд чи станеться. Проте місцеві перебої в електропостачанні стануть реальністю, і громадянам слід бути готовими до цього.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року для деяких українців збільшиться тариф на електричну енергію. Це випливає із постанови Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Також ми писали, що у групі ДТЕК розповіли про повну готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, запланованих на початок опалювального сезону 2023-2024 років.

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