Нардеп объяснил, почему в Украине будут отключать свет при отсутствии вражеских обстрелов

Отключение электроэнергии в Украине. Фото: expres.online

В Украине, даже без вражеских обстрелов, могут планово отключать электроэнергию. Это связано с нехваткой мощностей в энергосистеме.

Об этом сообщил Член парламентского Комитета по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк в интервью изданию "Телеграф".

Читайте также:

Причины отключения электроэнергии в Украине

Нагорняк указал, что проблемы могут начаться уже в следующем месяце, несмотря на отсутствие внешних воздействий. Основной причиной он назвал нехватку производства электроэнергии.

Тем не менее в солнечные дни ситуацию спасают солнечные станции, которые обеспечивают электричеством не только Украину, но и позволяют отправлять его в Европу в дневное время.

"Возможно, начиная с середины ноября, нам придется столкнуться с нехваткой электроэнергии. Дополнительный импорт вряд ли поможет решить эту проблему. Предполагаю, что нас ждут плановые отключения электричества, и это даже без учета возможных обстрелов. В случае их наличия ситуация только усугубится", — сказал он.

Нагорняк также подчеркнул, что несмотря на потенциальный дефицит электроэнергии, полный блэкаут в стране вряд ли произойдет. Однако местные перебои в электроснабжении станут реальностью, и гражданам следует быть к этому готовыми.

Напомним, в ноябре 2023 года для некоторых украинцев увеличится тариф на электрическую энергию. Это следует из постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Также мы писали, что в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.