Нардеп объяснил, почему в Украине будут отключать свет при отсутствии вражеских обстрелов
В Украине, даже без вражеских обстрелов, могут планово отключать электроэнергию. Это связано с нехваткой мощностей в энергосистеме.
Об этом сообщил Член парламентского Комитета по энергетике и ЖКХ Сергей Нагорняк в интервью изданию "Телеграф".
Причины отключения электроэнергии в Украине
Нагорняк указал, что проблемы могут начаться уже в следующем месяце, несмотря на отсутствие внешних воздействий. Основной причиной он назвал нехватку производства электроэнергии.
Тем не менее в солнечные дни ситуацию спасают солнечные станции, которые обеспечивают электричеством не только Украину, но и позволяют отправлять его в Европу в дневное время.
"Возможно, начиная с середины ноября, нам придется столкнуться с нехваткой электроэнергии. Дополнительный импорт вряд ли поможет решить эту проблему. Предполагаю, что нас ждут плановые отключения электричества, и это даже без учета возможных обстрелов. В случае их наличия ситуация только усугубится", — сказал он.
Нагорняк также подчеркнул, что несмотря на потенциальный дефицит электроэнергии, полный блэкаут в стране вряд ли произойдет. Однако местные перебои в электроснабжении станут реальностью, и гражданам следует быть к этому готовыми.
Напомним, в ноябре 2023 года для некоторых украинцев увеличится тариф на электрическую энергию. Это следует из постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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