Нардеп розповів, чому БЕБ витрачає багато грошей із держбюджету

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що цього тижня ухвалюватимуть зміни до бюджету під виглядом "300 млрд гривень на армію". Водночас він розповів, що Бюро економічних розслідувань витрачає багато грошей і йому потрібно більше.

Про це Железняк повідомив у соцмережах.

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Нардеп повідомив, що розглядатимуть питання військових потреб, але у документі прослизнуло збільшення фінансування БЕБ на 315 млн грн.

"Раніше я вже згадував про проблеми БЕБ з бюджетом. Після чергових кадрових перестановок у цьому відомстві бюджет почав виснажуватися надзвичайно швидко, попри застереження", — сказав Железняк.

Щодо причин цієї ситуації, то їх кілька:

Протягом року керівництво БЕБ змінювалося неодноразово. Кожен новий "куратор" робив такі дії:

усував кадри від попереднього керівника;

призначав своїх людей, зазвичай, без конкурсу;

відкривав нове регіональне представництво БЕБ, переважно біля кордону.

Нардеп також повідомив, що з січня до серпня 2023 року з центрального офісу БЕБ було звільнено 172 співробітники (40% від загальної кількості), а натомість призначено 171 людину. Підсумок — практично рівна кількість тих, хто прийшов і пішов. Вихідну допомогу для звільнених обтяжували бюджет.

У квітні 2023 року незрозумілою логікою керівництва БЕБ у Києві та Київській області були поділені на дві різні структури. Такий поділ немає практичного сенсу, але потребує додаткових фінансових витрат.

У червні стало очевидним, що грошей на зарплати не вистачить до кінця року. Попри це керівництво запустило закритий конкурсний відбір на 84 нові позиції. На моє запитання про фінансування одержав відповідь, що "все в рамках бюджету".

Залізняк уточнив, що низка швидких кадрових змін і потреба вставляти "своїх" призвели до швидкого виснаження бюджету. А відповідати за це ніхто не хотів.

Нагадаємо, Верховна Рада найближчим часом планує розглянути законопроєкт уряду, який передбачає внесення змін до Державного бюджету цього року. Збільшаться витрати на 317 млрд гривень.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський розповів, чого слід очікувати у державному бюджеті на 2024 рік. При цьому він обговорив ключові моменти майбутнього бюджету з главою уряду Денисом Шмигалем та фінансовим міністром Сергієм Марченком.