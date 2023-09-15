Бюджет-2024 — правительство утвердило главную смету страны

Заседание правительства. Фото: КМУ

15 сентября украинское правительство утвердило Государственный бюджет на следующий год. Дефицит главной сметы страны составляет 1,53 трлн грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

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Объем доходов — 1,746 трлн грн (общий 1,54 трлн грн), объем расходов — 3,308 трлн грн (общий 3,1 трлн грн). Следовательно, дефицит главной сметы страны составляет 1,531 трлн грн.

По словам главы правительства, основным акцентом в следующем году станет оборона и безопасность. В бюджете предусмотрено более половины всех ресурсов — 1,685 трлн грн. Сумма на 113 млрд грн больше против текущего года.

"Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших сил безопасности и обороны", — пояснил Денис Шмыгаль.

Вторым приоритетом станет социальная сфера — 469 млрд грн (на 25 млрд больше по сравнению с 2023-м).

Третий приоритет — сфера медицины и образования. В бюджете заложили 179 млрд грн (на 23 млрд больше против текущего года). В частности, на медицину — 202 млрд грн (на 24 млрд грн больше).

Четвертым приоритетом определена поддержка ветеранов. Расходы увеличили вдвое — с 6,8 млрд грн до 14,3 млрд грн.

Пятым приоритетом станет восстановление украинской экономики. При этом вообще не планируется повышение налогов.

Также правительство продолжит программы льготного кредитования, грантовую программу "єРобота". Намерены запустить новые программы для индустриальных парков, для воплощения инвестиционных проектов с целью поддержки украинских производителей.

С 1 января 2024 года минимальную заработную плату в месячном размере повысят:

1 января — до 7,1 тыс. гривен;

1 апреля — до 8 тыс. гривен.

С 1 января следующего года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц повысят до 2,92 тыс. гривен.

Как рассказал представитель Налогового комитета ВРУ, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, государственный бюджет на 2024 год содержит самые большие расходы в истории Украины.

"Правительство на своем заседании утвердило Бюджет на следующий, 2024 год. Ждем сегодня в Парламенте под номером #10000", — написал нардеп.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект правительства, предусматривающий внесение изменений в Государственный бюджет на текущий год. Увеличатся расходы на 317 млрд гривен.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский рассказал, чего следует ожидать в государственном бюджете на 2024 год. При этом он обсудил ключевые моменты будущего бюджета с главой правительства Денисом Шмыгалем и финансовым министром Сергеем Марченко.