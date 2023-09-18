Нардеп рассказал, почему БЭБ тратит много денег из госбюджета

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе будут принимать изменения в бюджет под видом "300 млрд гривен на армию". В то же время, он рассказал, что Бюро экономических расследований тратит много денег и ему нужно больше.

Об этом Железняк сообщил в соцсетях.

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Нардеп сообщил, что будут рассматривать вопрос военных нужд, но в документе проскользнуло увеличение финансирования БЭБ на 315 млн грн.

"Ранее я уже упоминал о проблемах БЭБ с бюджетом. При очередных кадровых перестановках в этом ведомстве бюджет стал истощаться необычайно быстро, несмотря на предостережения", — сказал Железняк.

Что касается причин этой ситуации, то их несколько:

На протяжении года руководство БЭБ менялось неоднократно. Каждый новый "куратор" предпринимал следующие действия:

устранял кадры от предыдущего руководителя;

назначал своих людей, обычно без конкурса;

открывал новое региональное представительство БЭБ, предпочтительно у границы.

Нардеп также сообщил, что с января до августа 2023 года из центрального офиса БЭБ было уволено 172 сотрудника (40% от общего числа), а взамен назначен 171 человек. Итог — практически равное количество пришедших и ушедших. Выходные пособия для уволенных обременяли бюджет.

В то же время, в апреле 2023 года непонятной логикой руководства БЭБ в Киеве и Киевской области были разделены на две разные структуры. Такое деление не имеет практического смысла, но требует дополнительных финансовых затрат.

В июне стало очевидно, что денег на зарплаты не хватит до конца года. Вопреки этому, руководство запустило закрытый конкурсный отбор на 84 новые позиции. На мой вопрос о финансировании получил ответ, что "все в рамках бюджета".

Железняк уточнил, что ряд быстрых кадровых изменений и потребность вставлять "своих" привели к быстрому истощению бюджета. А отвечать за это никто не хотел.

Напомним, Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект правительства, предусматривающий внесение изменений в Государственный бюджет на текущий год. Увеличатся расходы на 317 млрд гривен.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский рассказал, чего следует ожидать в государственном бюджете на 2024 год. При этом он обсудил ключевые моменты будущего бюджета с главой правительства Денисом Шмыгалем и финансовым министром Сергеем Марченко.