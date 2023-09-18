Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Нардеп рассказал, почему БЭБ тратит много денег из госбюджета arrow

Нардеп рассказал, почему БЭБ тратит много денег из госбюджета

18 сентября 2023 11:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Нардеп рассказал, почему БЭБ тратит много денег из госбюджета
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе будут принимать изменения в бюджет под видом "300 млрд гривен на армию". В то же время, он рассказал, что Бюро экономических расследований тратит много денег и ему нужно больше.

Об этом Железняк сообщил в соцсетях.

Читайте также:

БЭБ молниеносно тратит деньги из госбюджета

Нардеп сообщил, что будут рассматривать вопрос военных нужд,  но в документе проскользнуло увеличение финансирования БЭБ на 315 млн грн.

"Ранее я уже упоминал о проблемах БЭБ с бюджетом. При очередных кадровых перестановках в этом ведомстве бюджет стал истощаться необычайно быстро, несмотря на предостережения", — сказал Железняк.

Что касается причин этой ситуации, то их несколько:

На протяжении года руководство БЭБ менялось неоднократно. Каждый новый "куратор" предпринимал следующие действия:

  • устранял кадры от предыдущего руководителя;
  • назначал своих людей, обычно без конкурса;
  • открывал новое региональное представительство БЭБ, предпочтительно у границы.

Нардеп также сообщил, что с января до августа 2023 года из центрального офиса БЭБ было уволено 172 сотрудника (40% от общего числа), а взамен назначен 171 человек. Итог — практически равное количество пришедших и ушедших. Выходные пособия для уволенных обременяли бюджет.

В то же время, в апреле 2023 года непонятной логикой руководства БЭБ в Киеве и Киевской области были разделены на две разные структуры. Такое деление не имеет практического смысла, но требует дополнительных финансовых затрат.

В июне стало очевидно, что денег на зарплаты не хватит до конца года. Вопреки этому, руководство запустило закрытый конкурсный отбор на 84 новые позиции. На мой вопрос о финансировании получил ответ, что "все в рамках бюджета".

Железняк уточнил, что ряд быстрых кадровых изменений и потребность вставлять "своих" привели к быстрому истощению бюджета. А отвечать за это никто не хотел.

Напомним, Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть законопроект правительства, предусматривающий внесение изменений в Государственный бюджет на текущий год. Увеличатся расходы на 317 млрд гривен.

Также мы писали, что Президент Владимир Зеленский рассказал, чего следует ожидать в государственном бюджете на 2024 год. При этом он обсудил ключевые моменты будущего бюджета с главой правительства Денисом Шмыгалем и финансовым министром Сергеем Марченко.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз