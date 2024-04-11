НБУ введет новые функции в системе BankID — что изменится

Смартфон в руках. Фото: pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) анонсировал внедрение нового функционала в системе идентификации BankID. В прошлом году был зафиксирован впечатляющий рост использования системы.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Нацбанка Ольга Василева.

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Популярность BankID в 2023 году

По словам представительницы НБУ, в прошлом году через систему BankID было осуществлено 42,9 миллиона успешных электронных идентификаций. Показатель на 31% выше по сравнению с предыдущим годом. Такой прирост свидетельствует об увеличении значения дистанционной идентификации для операций по предоставлению и получению финансовых, публичных и ряда других услуг во время полномасштабной войны в стране.

Василева отметила, что система BankID стала не только незаменимой на внутреннем рынке, но и чрезвычайно полезной для украинцев, вынужденных выехать за границу, в частности речь идет о получении консульских услуг.

В системе имеется 38 банков-идентификаторов, по числу клиентских счетов покрывающих 99% рынка. Для того, чтобы воспользоваться BankID, достаточно иметь только открытый банковский счет.

Изменения в системе BankID

Большим достижением стало расширение функционала системы, в частности, речь идет о введении новых требований к многофакторной аутентификации, стандартизированных наборах информации и дифференцированных тарифах.

В 2023 году Нацбанк ввел ряд изменений. А именно:

многофакторную аутентификацию, когда финучреждения обязаны применять различные факторы аутентификации, не зависящие друг от друга;

обновленные стандартизированные наборы информации и дифференцированные тарифы, что усилило безопасность данных, оптимизировало расходы;

ввели предоставление выписки из кредитного реестра Нацбанка (данные о долгах пользователя можно бесплатно получить в е-виде, воспользовавшись BankID).

Также регулятор ввел личный кабинет абонента, где можно получить доступ к статистическим и расчетным отчетам, загружать акты о предоставленных услугах и другую справочную информацию.

Дальнейшие планы развития BankID

В Нацбанке в дальнейшем работают над введением нового функционала, в частности, речь идет об автоматизированной системе рассмотрения споров, призванной упростить взаимодействие клиента с системой. Это позволит создать удобную электронную среду в вопросе разрешения споров и улучшить качество анализа информации абонентами.

"Также мы планируем в ближайшем будущем внедрить новое публичное предложение, которое объединит два договора — договор присоединения и расчетный. Следовательно, новому абоненту нужно будет заполнить только одно электронное заявление для присоединения", — сообщила представительница НБУ.

Также регулятор активно работает над адаптацией системы BankID к европейским нормам электронной идентификации для обеспечения соответствия требованиям законодательства ЕС.

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ продолжил сотрудничество с Министерством финансов США в целях защиты банковского и финансового сектора от киберугроз. Речь идет о подписании меморандума о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Также известно, что по данным НБУ, в Украине резко возросло количество незаконных действий с платежными карточками с последующим убытком. В 2023 году показатель увеличился на четверть и составил 272 тыс. операций.