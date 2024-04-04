НБУ анонсировал отмену некоторых валютных ограничений

Американская валюта. Фото: minfin.com.ua

В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали о будущем смягчении валютных ограничений. Сейчас страна следует соответствующей Дорожной карте, принятой в 2023 году.

Об этом сообщил заместитель руководителя Нацбанка Сергей Николайчук, передает пресс-центр НБУ.

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Смягчение валютных ограничений

По его словам, сейчас Украина находится на первом этапе смягчения валютных ограничений, а основания для второго этапа еще формируются.

Чиновник напомнил, что Центробанк с целью предотвращения паники в первые часы военного положения зафиксировал официальный курс доллара, отменив классическое инфляционное таргетирование.

С течением времени политика Нацбанка и мощная международная поддержка позволили стабилизировать украинский валютный рынок, укрепив доверие к гривне, обеспечив снижение инфляции и наращивание золотовалютных резервов.

Такие результаты позволили НБУ:

снизить учетную ставку;

ввести режим управляемой гибкости курса доллара;

смягчить валютные ограничения.

Николайчук уточнил, что Национальный банк уже реализовал львиную долю мер первого этапа Дорожной карты смягчения валютных ограничений.

"Предпосылки для перехода ко второму этапу еще формируются... Смягчение ограничений и ощутимое снижение учетной ставки на протяжении последних девяти месяцев поддерживают восстановление экономики", — добавил он.

Ранее в НБУ заявляли, что регулятор после перехода к гибкости курса гривны к доллару намерен перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.

"Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию — перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнесу легче", — подчеркнули в Центробанке.

Ожидается, что на втором этапе смягчения валютных ограничений Нацбанк сосредоточится именно на либерализации торгового финансирования. Касается кредитования бизнеса, продающего товары за рубежом (экспортеров) или компаний, осуществляющих покупку товаров за границей для последующей продажи в Украине (импортеров).

Что еще стоит знать

Напомним, НБУ планирует обновить требования к инкассации ценностей клиентов финучреждений, включая национальную и иностранную в точках продаж или иную активность бизнеса. Регулятор обнародовал проект постановления.

Также Национальный банк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.