Нацбанк может отказаться от долларовой зависимости курса гривны

Американская валюта в руках. Фото: Unsplush

В Национальном банке Украины (НБУ) могут отказаться от американской валюты как основной валюты курсовой привязки. Это может произойти при дальнейшем росте роли евровалюты в расчетах в стране.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Отказ от привязки курса гривны к доллару

Как отмечается, в конце февраля Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков впервые осуществил первый периодический обзор индикаторов валютного рынка (официального курса нацвалюты к иностранным валютам, учетной стоимости банковских металлов, справочного значения курса гривны к доллару).

Хотя валютная структура сделок на украинском валютном рынке подтверждает статус доллара как ключевой курсообразующей валюты, однако в сегменте операций финучреждений с клиентами количество сделок в евро еще до войны имело восходящую тенденцию. Так, доля сделок в евровалюте по сделкам по приобретению безналичной валюты клиентами приблизилась к 50%.

"Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки", — подчеркнули в Нацбанке.

Также пришли к следующим выводам для дальнейших действий:

хотя индикаторы валютного рынка страны и методология расчета соответствуют условиям и потребностям рынка, однако следует дополнить расчетом справочного значения курса нацвалюты к евро;

есть целесообразность в переходе к единому (ежедневному) перечню валют с целью установления официального курса нацвалюты.

Что еще стоит знать

Напомним, Нацбанк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств наличными деньгами. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

Также в НБУ обновили правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Согласно решению, доступ к тайне будет ограничен.