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Нацбанк оприлюднив графік перевірок фінустанов у 2024 році

27 грудня 2023 16:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
НБУ запланував перевірки банків та небанківських установ у 2024 році
Нацбанк України. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У планах Національного банку України на 2024 рік передбачено проведення виїзних перевірок щодо фінансового моніторингу, дотримання валютного та санкційного законодавства. Перевірки запланували у семи банках та дев’яти небанківських установах.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Які банки та інші фінустанови планують перевірити

Серед банків, які потраплять під перевірку, у різні квартали року входять:

  • У І кварталі: ПриватБанк, РВС Банк.
  • У ІІ кварталі: ОТП Банк, Банк Кредит Дніпро.
  • У ІІІ кварталі: Кристалбанк, Радабанк.
  • У IV кварталі: Банк Восток.

Щодо небанківських установ, то план передбачає перевірку наступних:

  • У І кварталі: ФК "Монблан Фінанс", "Вей Фор Пей".
  • У ІІ кварталі: ломбард "Фінанс", "ОТП Лізинг".
  • У ІІІ кварталі: СК "Надійна", "НоваПей".
  • У IV кварталі: КС "Кредит-СоюЗ", "Авас Кредит", СК "Ультра Альянс".

Представники Національного банку зазначають, що розроблений план виїзних перевірок ґрунтується на ризик-орієнтованому підході, враховуючи результати оцінки ризиків діяльності як банків, так і небанківських установ.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Національний банк України опублікував графік роботи банківської системи наприкінці 2023 року та на початку 2024 року. З 1 квітня 2023 року Система електронних платежів працює в цілодобовому режимі 24/7/365 із датою поточного календарного дня, тому такий режим збережеться й на новорічні свята.

Також ми писали про те, що упродовж 18-22 грудня Національний банк України активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку задля підтримки курсу гривні. Обсяги продажів долара зросли на понад 114 млн доларів.

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