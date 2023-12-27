НБУ запланировал проверки банков и небанковских учреждений в 2024 году

Национальный банк Украины. Фото: Reuters

В планах Национального банка Украины на 2024 год предусмотрено проведение выездных проверок по финансовому мониторингу, соблюдению валютного и санкционного законодательства. Проверки запланированы в семи банках и девяти небанковских учреждениях.

Об этом сообщает прессслужба НБУ.

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Среди банков, которые попадут под проверку, в разные кварталы года входят:

В I квартале: ПриватБанк, РВС Банк.

Во ІІ квартале: ОТП Банк, Банк Кредит Днепр.

В ІІІ квартале: Кристалбанк, Радабанк.

В IV квартале: Банк "Восток".

Что касается небанковских учреждений, то план предусматривает проверку следующих:

В I квартале: ФК "Монблан Финанс", "Вэй Фор Пэй".

Во ІІ квартале: ломбард "Финанс", "ОТП Лизинг".

В ІІІ квартале: СК "Надежная", "НоваПэй".

В IV квартале: КС "Кредит-СоюЗ", "Авас Кредит", СК "Ультра Альянс".

Представители Национального банка отмечают, что разработанный план выездных проверок основывается на риск-ориентированном подходе, учитывая результаты оценки рисков деятельности как банков, так и небанковских учреждений.

Что еще нужно знать

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал график работы банковской системы в конце 2023 года и начале 2024 года. С 1 апреля 2023 г. Система электронных платежей работает в круглосуточном режиме 24/7/365 с датой текущего календарного дня, поэтому такой режим сохранится и на новогодние праздники.

Также мы писали о том, что 18-22 декабря Национальный банк Украины активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке для поддержки курса гривны. Объемы продаж доллара выросли более чем на 114 млн долларов.