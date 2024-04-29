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Нацбанк опустив курс долара — як змінилась вартість валюти

29 квітня 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют 29 квітня — Нацбанк опустив курс долара
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на українському готівковому ринку незначно коливається 29 квітня 2024 року. Національний банк України (НБУ) опустив вартість американської валюти на дещо нижчий рівень.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, а також сайти з моніторингу ситуації.

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Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на наступному рівні:

  • долар — 39,60 грн (-0,07);
  • євро — 42,44 грн (-0,08);
  • злотий — 9,81 грн (-0,04).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, вартість американської валюти фактично не змінилась. Долар у середньому коштує у купівлі 39,44 грн (+0,01), у продажу — 39,93 грн (+0,02). Євровалюта дорожчає: коштує під час купівлі — 42,27 грн (+0,08), під час продажу — 42,96 грн (+0,02).

Держфінустанова ПриватБанк не змінювала курс долара. У купівлі коштує 39,35 грн (0,00), у продажу — до 39,95 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 39,30 грн (-0,10), продає — за 39,75 грн (-0,10). Ощадбанк долар купує за 39,50 грн (0,00), продає — за 40,10 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах валюта незначно дорожчає: долар купують за 39,83 грн (+0,03), продають — за 39,92 грн (+0,02). Євро коштує під час купівлі 42,83 грн (+0,03), під час продажу — 42,98 грн (+0,03).

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Нагадаємо, у НБУ готуються скасувати деякі валютні обмеження. Нововведення очікується найближчим часом.

Також НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

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