Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Нацбанк опустил курс доллара — как изменилась стоимость валюты arrow

Нацбанк опустил курс доллара — как изменилась стоимость валюты

29 апреля 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 29 апреля — Нацбанк опустил курс доллара
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на украинском наличном рынке незначительно колеблется 29 апреля 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) опустил стоимость американской валюты на несколько низкий уровень.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, а также сайты по мониторингу ситуации.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

  • доллар — 39,60 грн (-0,07);
  • евро — 42,44 грн (-0,08);
  • злотый — 9,81 грн (-0,04).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, стоимость американской валюты фактически не изменилась. Доллар в среднем стоит в покупке 39,44 грн (+0,01), в продаже — 39,93 грн (+0,02). Евровалюта дорожает: стоит при покупке — 42,27 грн (+0,08), при продаже — 42,96 грн (+0,02).

Госфинучреждение ПриватБанк не меняло курс доллара. В покупке стоит 39,35 грн (0,00), в продаже — до 39,95 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (-0,10), продает — за 39,75 грн (-0,10). Ощадбанк доллар покупает за 39,50 грн (0,00), продает — за 40,10 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах валюта незначительно дорожает: доллар покупают за 39,83 грн (+0,03), продают — за 39,92 грн (+0,02). Евро стоит при покупке 42,83 грн (+0,03), при продаже — 42,98 грн (+0,03).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в НБУ готовятся отменить некоторые валютные ограничения. Нововведение ожидается в ближайшее время.

Также НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

НБУ
курс валют
курс гривны
банки
доллар
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри