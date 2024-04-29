Курс валют 29 апреля — Нацбанк опустил курс доллара

Нацбанк опустил курс доллара — как изменилась стоимость валюты
Курс доллара на украинском наличном рынке незначительно колеблется 29 апреля 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) опустил стоимость американской валюты на несколько низкий уровень.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, а также сайты по мониторингу ситуации.
Курс доллара, евро и злотого
Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:
- доллар — 39,60 грн (-0,07);
- евро — 42,44 грн (-0,08);
- злотый — 9,81 грн (-0,04).
Курс валют в банках
По информации сайта Kurs, стоимость американской валюты фактически не изменилась. Доллар в среднем стоит в покупке 39,44 грн (+0,01), в продаже — 39,93 грн (+0,02). Евровалюта дорожает: стоит при покупке — 42,27 грн (+0,08), при продаже — 42,96 грн (+0,02).
Госфинучреждение ПриватБанк не меняло курс доллара. В покупке стоит 39,35 грн (0,00), в продаже — до 39,95 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (-0,10), продает — за 39,75 грн (-0,10). Ощадбанк доллар покупает за 39,50 грн (0,00), продает — за 40,10 грн (0,00).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, в обменных пунктах валюта незначительно дорожает: доллар покупают за 39,83 грн (+0,03), продают — за 39,92 грн (+0,02). Евро стоит при покупке 42,83 грн (+0,03), при продаже — 42,98 грн (+0,03).
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Напомним, в НБУ готовятся отменить некоторые валютные ограничения. Нововведение ожидается в ближайшее время.
Также НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.
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