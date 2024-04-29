Курс валют 29 апреля — Нацбанк опустил курс доллара

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на украинском наличном рынке незначительно колеблется 29 апреля 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) опустил стоимость американской валюты на несколько низкий уровень.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, а также сайты по мониторингу ситуации.

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Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 39,60 грн (-0,07);

евро — 42,44 грн (-0,08);

злотый — 9,81 грн (-0,04).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, стоимость американской валюты фактически не изменилась. Доллар в среднем стоит в покупке 39,44 грн (+0,01), в продаже — 39,93 грн (+0,02). Евровалюта дорожает: стоит при покупке — 42,27 грн (+0,08), при продаже — 42,96 грн (+0,02).

Госфинучреждение ПриватБанк не меняло курс доллара. В покупке стоит 39,35 грн (0,00), в продаже — до 39,95 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 39,30 грн (-0,10), продает — за 39,75 грн (-0,10). Ощадбанк доллар покупает за 39,50 грн (0,00), продает — за 40,10 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах валюта незначительно дорожает: доллар покупают за 39,83 грн (+0,03), продают — за 39,92 грн (+0,02). Евро стоит при покупке 42,83 грн (+0,03), при продаже — 42,98 грн (+0,03).

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Напомним, в НБУ готовятся отменить некоторые валютные ограничения. Нововведение ожидается в ближайшее время.

Также НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.