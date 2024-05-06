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Нацбанк переглянув курс долара після свят — нові ціни

6 травня 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют 6 травня — долар знову різко змінився в ціні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в українських фінустановах та обмінниках  знизився 6 травня 2024 року. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційно американська валюта також подешевшала.

Про це свідчать дані пресслужби Нацбанку, а також порталів з моніторингу ситуації на валютному ринку.

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Так, НБУ затвердив офіційні курси іноземних валют на рівні:

  • долар — 39,39 грн (-0,14);
  • євро — 42,33 грн (+0,03);
  • злотий — 9,78 грн (+0,01).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, американська валюта дещо впала в ціні. Долар у середньому коштує під час купівлі 39,33 грн (-0,04), під час продажу — за 39,83 грн (-0,04). Євро коштує у купівлі — 42,21 грн (+0,01), у продажу — 42,92 грн (+0,02).

У держфінустанові ПриватБанк долар впав у ціні: у купівлі коштує 39,25 грн (-0,05), у продажу —  39,85 грн (-0,05). Райффайзен Банк купує за 39,20 грн (-0,15), продає — за 39,69 грн (-0,13). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,35 грн (-0,10), у продажу — 39,90 грн (-0,08).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє Minfin, в обмінниках долар незначно знизився у вартості: купують за 39,75 грн (0,00), продають — за 39,83 грн (-0,02). Євровалюта коштує у купівлі 42,75 грн (+0,05), під час продажу — 42,90 грн (+0,05).

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Нагадаємо, днями НБУ опублікував нову валютну постанову №56, яка істотно пом'якшить обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу. Цей пакет змін є найзначнішим пом'якшенням валютних правил з початку війни. 

Також ми писали, що 4 травня Національний банк заборонив ломбардам приймати у заставу за кредитами дрони, тепловізори та інші товари подвійного використання. Ця заборона поширюється також на банки.

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