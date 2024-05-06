Курс валют 6 мая — доллар снова резко изменился в цене

Нацбанк пересмотрел курс доллара после праздников — новые цены
Курс доллара в украинских банках и обменниках снизился 6 мая 2024 года. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официально американская валюта также подешевела.
Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Нацбанка, а также порталов по мониторингу ситуации на валютном рынке.
Курс доллара, евро и злотого
Так, НБУ утвердил официальные курсы иностранных валют на уровне:
- доллар — 39,39 грн (-0,14);
- евро — 42,33 грн (+0,03);
- злотый — 9,78 грн (+0,01).
Курс валют в банках
Как пишет портал Kurs, американская валюта несколько упала в цене. Доллар в среднем стоит при покупке 39,33 грн (-0,04), при продаже — 39,83 грн (-0,04). Евро стоит в покупке — 42,21 грн (+0,01), в продаже — 42,92 грн (+0,02).
В госфинучреждении ПриватБанк доллар упал в цене: в покупке стоит 39,25 грн (-0,05), в продаже — 39,85 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,20 грн (-0,15), продает — за 39,69 грн (-0,13). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,35 грн (-0,10), в продаже — 39,90 грн (-0,08).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
Как сообщает Minfin, в обменниках доллар незначительно снизился в стоимости: покупают за 39,75 грн (0,00), продают — за 39,83 грн (-0,02). Евровалюта стоит в покупке 42,75 грн (+0,05), в продаже — 42,90 грн (+0,05).
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Напомним, на днях НБУ опубликовал новое валютное постановление №56, которое существенно смягчит ограничения в области валютных операций для бизнеса. Этот пакет изменений является значительным смягчением валютных правил с начала войны.
Также мы писали, что 4 мая Национальный банк запретил ломбардам принимать в залог по кредитам дроны, тепловизоры и другие товары двойного использования. Этот запрет также распространяется на банки.
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