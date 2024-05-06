Курс валют 6 мая — доллар снова резко изменился в цене

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских банках и обменниках снизился 6 мая 2024 года. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официально американская валюта также подешевела.

Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Нацбанка, а также порталов по мониторингу ситуации на валютном рынке.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, НБУ утвердил официальные курсы иностранных валют на уровне:

доллар — 39,39 грн (-0,14);

евро — 42,33 грн (+0,03);

злотый — 9,78 грн (+0,01).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, американская валюта несколько упала в цене. Доллар в среднем стоит при покупке 39,33 грн (-0,04), при продаже — 39,83 грн (-0,04). Евро стоит в покупке — 42,21 грн (+0,01), в продаже — 42,92 грн (+0,02).

В госфинучреждении ПриватБанк доллар упал в цене: в покупке стоит 39,25 грн (-0,05), в продаже — 39,85 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,20 грн (-0,15), продает — за 39,69 грн (-0,13). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,35 грн (-0,10), в продаже — 39,90 грн (-0,08).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает Minfin, в обменниках доллар незначительно снизился в стоимости: покупают за 39,75 грн (0,00), продают — за 39,83 грн (-0,02). Евровалюта стоит в покупке 42,75 грн (+0,05), в продаже — 42,90 грн (+0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, на днях НБУ опубликовал новое валютное постановление №56, которое существенно смягчит ограничения в области валютных операций для бизнеса. Этот пакет изменений является значительным смягчением валютных правил с начала войны.

Также мы писали, что 4 мая Национальный банк запретил ломбардам принимать в залог по кредитам дроны, тепловизоры и другие товары двойного использования. Этот запрет также распространяется на банки.