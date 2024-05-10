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Нацбанк переглянув вартість долара перед вихідними — новий курс

10 травня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на вихідні — долар різко зріс у провідних банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку перед вихідними стрімко пішов вгору. За рішенням Національного банку України (НБУ), різко зріс також офіційний курс.

Про це свідчить інформація Нацбанку, порталів з моніторингу ситуації на ринку.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 39,72 грн (+0,22);
  • євро — 42,81 грн (+0,38);
  • злотий — 9,97 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За даними Kurs, на готівковому ринку вартість американської валюти активно зростає. Долар у середньому коштує у купівлі 39,48 грн (+0,11), у продажу — 39,98 грн (+0,11). Євро коштує під час купівлі — 42,39 грн (+0,14), під час продажу — 43,10 грн (+0,17).

У держфінустанові "ПриватБанк" долар підвищився у ціні: у купівлі коштує 39,40 грн (+0,05), під час продажу — 40,00 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,40 грн (+0,15), продає — за 39,94 грн (+0,14). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,45 грн (+0,05), у продажу — 40,10 грн (+0,12).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як інформує Minfin, зараз в обмінних пунктах долар коштує дорожче: у купівлі — 39,83 грн (-0,02), у продажу — 39,95 грн (0,00). Євровалюта коштує під час купівлі 42,90 грн (+0,05), під час продажу — 43,10 грн (+0,10).

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Нагадаємо, у МВФ прогнозують подорожчання долара на валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.

Також повідомлялося, що у квітні 2024-го українці продовжували активно купувати валюту в банках, незважаючи на подорожчання долара. Обсяги купівлі минулого місяця зросли.

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