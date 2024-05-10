Курс валют на вихідні — долар різко зріс у провідних банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на готівковому ринку перед вихідними стрімко пішов вгору. За рішенням Національного банку України (НБУ), різко зріс також офіційний курс.

Про це свідчить інформація Нацбанку, порталів з моніторингу ситуації на ринку.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,72 грн (+0,22);

євро — 42,81 грн (+0,38);

злотий — 9,97 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За даними Kurs, на готівковому ринку вартість американської валюти активно зростає. Долар у середньому коштує у купівлі 39,48 грн (+0,11), у продажу — 39,98 грн (+0,11). Євро коштує під час купівлі — 42,39 грн (+0,14), під час продажу — 43,10 грн (+0,17).

У держфінустанові "ПриватБанк" долар підвищився у ціні: у купівлі коштує 39,40 грн (+0,05), під час продажу — 40,00 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,40 грн (+0,15), продає — за 39,94 грн (+0,14). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,45 грн (+0,05), у продажу — 40,10 грн (+0,12).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як інформує Minfin, зараз в обмінних пунктах долар коштує дорожче: у купівлі — 39,83 грн (-0,02), у продажу — 39,95 грн (0,00). Євровалюта коштує під час купівлі 42,90 грн (+0,05), під час продажу — 43,10 грн (+0,10).

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Нагадаємо, у МВФ прогнозують подорожчання долара на валютному ринку. Очікується незначна девальвація гривні до кінця 2024 року, надалі курс долара продовжить тенденцію повільного зростання.

Також повідомлялося, що у квітні 2024-го українці продовжували активно купувати валюту в банках, незважаючи на подорожчання долара. Обсяги купівлі минулого місяця зросли.