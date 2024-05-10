Курс валют на выходные — доллар резко вырос в ведущих банках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке перед выходными стремительно пошел вверх. По решению Национального банка Украины (НБУ) резко возрос также официальный курс.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка, порталов по мониторингу ситуации на рынке.

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Так, Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 39,72 грн (+0,22);

евро — 42,81 грн (+0,38);

злотый — 9,97 грн (+0,09).

Курс валют в банках

По данным Kurs, на наличном рынке стоимость американской валюты активно растет. Доллар в среднем стоит в покупке 39,48 грн (+0,11), в продаже — 39,98 грн (+0,11). Евро стоит при покупке — 42,39 грн (+0,14), в продаже — 43,10 грн (+0,17).

В госфинучреждении "ПриватБанк" доллар повысился в цене: в покупке стоит 39,40 грн (+0,05), в продаже — 40,00 грн (+0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,40 грн (+0,15), продает в за 39,94 грн (+0,14). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,45 грн (+0,05), в продаже — 40,10 грн (+0,12).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает Minfin, сейчас в обменных пунктах доллар стоит дороже: в покупке — 39,83 грн (-0,02), в продаже — 39,95 грн (0,00). Евровалюта стоит при покупке 42,90 грн (+0,05), при продаже — 43,10 грн (+0,10).

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Напомним, в МВФ прогнозируют подорожание доллара на валютном рынке. Ожидается незначительная девальвация гривны до конца 2024 года, в дальнейшем курс доллара продолжит тенденцию к медленному росту.

Также сообщалось, что в апреле 2024 года украинцы продолжали активно покупать валюту в банках, несмотря на подорожание доллара. Объемы покупки в прошлом месяце выросли.