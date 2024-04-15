Курс валют на 16 квітня — долар знову різко підскочив у вартості

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара продовжує зростати у вартості на готівковому ринку України. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний долар встановлено на новому історичному рівні на 16 квітня 2024 року.

Такі дані наводить пресслужба Центробанку та сайти з моніторингу ситуації на ринку.

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За рішенням НБУ, затверджено такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 39,57 грн (+0,41);

євро — 42,16 грн (+0,15);

злотий — 9,82 грн (+0,04).

Курс валют у банках

Як зазначає сайт Kurs, долар знову подорожчав на готівковому ринку: купують за 39,28 грн (+0,14), продають за 39,77 грн (+0,15). Євро коштує у купівлі 41,97 грн (-0,03), у продажу — 42,76 грн (0,00).

Державний "ПриватБанк" пропонує курс долара у купівлі за 39,15 грн (+0,15), у продажу — за 39,75 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 39,15 грн (0,00), продає — за 39,69 грн (+0,10). Ощадбанк купує долар за 39,30 грн (+0,10), продає — за 39,85 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: НБУ

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінниках долар також подорожчав: купують за 39,60 грн (+0,15), продають — за 39,70 грн (+0,15). Євро коштує дешевше у купівлі 42,65 грн (+0,15), у продажу — 42,85 грн (+0,11).

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Нагадаємо, Національний банк знову скоротив підтримку гривні у вигляді продажів валюти на міжбанківському валютному ринку попереднього тижня. Обсяг продажів знизився на близько 105 млн доларів.

Також відомо, що українці зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізосіб 1,208 трлн гривень заощаджень. Відомо, яким фінустановам довіряють найбільше громадян.