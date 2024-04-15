Курс валют на 16 апреля — доллар снова резко подскочил в стоимости

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара продолжает расти в цене на наличном рынке Украины. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный доллар установлен на новом историческом уровне на 16 апреля 2024 года.

Такие данные приводит пресс-служба Центробанка и сайты по мониторингу ситуации на рынке.

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По решению НБУ, утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 39,57 грн (+0,41);

евро — 42,16 грн (+0,15);

злотый — 9,82 грн (+0,04).

Курс валют в банках

Как отмечает сайт Kurs, доллар снова подорожал на наличном рынке: покупают за 39,28 грн (+0,14), продают за 39,77 грн (+0,15). Евро стоит в покупке 41,97 грн (-0,03), в продаже — 42,76 грн (0,00).

Государственный "ПриватБанк" предлагает курс доллара в покупке за 39,15 грн (+0,15), в продаже — за 39,75 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает за 39,15 грн (0,00), продает — за 39,69 грн (+0,10). Ощадбанк покупает доллар за 39,30 грн (+0,10), продает — за 39,85 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: НБУ

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках доллар тоже подорожал: покупают за 39,60 грн (+0,15), продают — за 39,70 грн (+0,15). Евро стоит дешевле в покупке 42,65 грн (+0,15), в продаже — 42,85 грн (+0,11).

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Напомним, Национальный банк снова сократил поддержку гривны в виде продаж валюты на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе. Объем продаж снизился на около 105 млн долларов.

Также известно, что украинцы хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физлиц 1,208 трлн гривен сбережений. Известно, каким финучреждениям доверяют больше всего граждан.