Банки будут продавать населению больше валюты — детали

Американская валюта в кассе банка. Фото: google.com.ua

Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Об этом говорится на сайте НБУ.

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Регулятор расширил возможности банков совершать сделки по продаже наличной валюты населению. При расчете объема валюты, которую банк может продать, будет учитываться не 100%, а 120% от объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022-го.

Изменения направлены на сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке, отметили в НБУ.

"Национальный банк последовательно делает шаги по минимизации множественности валютных курсов. Это способствует повышению устойчивости валютного рынка и улучшению курсовых ожиданий", — отметили в пресс-службе.

Соответствующие изменения Нацбанк утвердил постановлением от 20 апреля.

Напомним, в Украине с начала 2023 года банкам выписали рекордную сумму штрафов более чем в 255 млн грн. Максимальные наказания получили за нарушение платежной дисциплины.

Национальный банк Украины (НБУ) выходит на межбанковский валютный рынок с продажей долларов для поддержки курса гривны. Спрос на американскую валюту продолжает превалировать предложение.