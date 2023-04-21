Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Нацбанк смягчил ограничения на наличном рынке: что изменилось arrow

Нацбанк смягчил ограничения на наличном рынке: что изменилось

21 апреля 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки будут продавать населению больше валюты — детали
Американская валюта в кассе банка. Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) с 21 апреля смягчил ограничения на наличном рынке. Все банки могут продавать населению больше наличной валюты.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Читайте также:

Подробности

Регулятор расширил возможности банков совершать сделки по продаже наличной валюты населению. При расчете объема валюты, которую банк может продать, будет учитываться не 100%, а 120% от объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022-го.

Изменения направлены на сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке, отметили в НБУ.

"Национальный банк последовательно делает шаги по минимизации множественности валютных курсов. Это способствует повышению устойчивости валютного рынка и улучшению курсовых ожиданий", — отметили в пресс-службе.

Соответствующие изменения Нацбанк утвердил постановлением от 20 апреля.

Напомним, в Украине с начала 2023 года банкам выписали рекордную сумму штрафов более чем в 255 млн грн. Максимальные наказания получили за нарушение платежной дисциплины.

Национальный банк Украины (НБУ) выходит на межбанковский валютный рынок с продажей долларов для поддержки курса гривны. Спрос на американскую валюту продолжает превалировать предложение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас