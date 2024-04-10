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Нацбанк посилив офіційний долар — як змінився курс

10 квітня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 11 квітня — гривня знову просіла у вартості
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у деяких українських банках продовжує зростати. Національний банк України (НБУ) також посилив офіційний долар на 11 квітня 2024 року.

Про це інформує пресслужба НБУ та портали з моніторингу ситуації.

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Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 39,02 грн (+0,03);
  • євро — 42,36 грн (+0,01);
  • злотий — 9,95 грн (0,00).

Курс валют у банках

Як повідомляє портал Kurs, на українському готівковому ринку валюта дорожчає. Долар коштує у купівлі 38,88 грн (+0,01), у продажу — 39,37 грн (+0,01). Євро купують за 42,19 грн (+0,02), продають — за 42,89 грн (+0,03).

Державний ПриватБанк зберіг курс долара на колишньому рівні. У купівлі коштує 38,75 грн (0,00), у продажу — 39,35 грн (0,00). Райффайзен Банк купує за 38,75 грн (-0,05), продає — за 39,29 грн (+0,06). В Ощадбанку коштує під час купівлі 38,95 грн (-0,10), під час продажу — 39,50 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, в обмінниках долар подорожчав, купують за 39,30 грн (+0,05), продають — за 39,37 грн (+0,02). Євро у купівлі коштує 42,70 грн (-0,06), у продажу — 42,88 грн (-0,05).

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Нагадаємо, Національний банк покарав комерційну фінустанову "Укргазбанк" (94,94% акцій належить державі) за порушення законодавства. Банк отримав штраф у розмірі 500 тис. гривень.

Також ми писали, що Верховний суд став на бік уряду та державного "ПриватБанку", задовольнивши касаційні скарги та не дозволивши компаніям, повʼязаним з родиною Суркісів відсудити 350 мільйонів доларів. Останні багато років намагаються довести, що не повʼязані з ексвласниками банку, та скасувати процедуру bail-in.

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