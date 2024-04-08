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НБУ оштрафував державний банк на пів мільйона гривень

8 квітня 2024 10:18
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нацбанк покарав Укргазбанк — за що виписали штраф у 500 тис. грн
Будівля Національного банку. Фото: NBU
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) покарав комерційну фінустанову "Укргазбанк" (94,94% акцій належить державі) за порушення законодавства. Банк отримав штраф у розмірі 500 тис. гривень.

Про це інформує пресцентр НБУ.

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Покарання за порушення валютного законодавства

Як зазначають в НБУ, у березні 2024 року заходи впливу до банку та низки інших фінустанов застосували за порушення українського законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, що були одержані злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, а також вимог валютного законодавства.

Укргазбанк має сплатити штраф у пів мільйона через незабезпечення належного застосування ризик-орієнтованого підходу до встановлення ділових відносин або під час обслуговування клієнтів, які є політично значущою особою (PEP (Politically exposed persons), членом його родини чи особою, пов'язаною з нею або іншою особою, кінцевий бенефіціарний власник якого є політично значущою особою, членом його родини чи особою, пов'язаною з нею.

Також НБУ оштрафував RwS bank на 21 мільйон гривень та щодо десяти небанківських фінустанов вжив заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

У лютому Національний банк також покарав за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства три банки та тринадцять небанківських фінансових. Зокрема, оштрафував "Укрпошту" на 17 млн грн. Кілька мереж обмінників покарали за відмову в обміні старої валюти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що банки змінили валютний курс 8 квітня 2024 року. Національний банк також переглянув вартість офіційного долара.

Також відомо, коли українські банки в рамках фінансового моніторингу можуть заблокувати рахунки та розірвати співпрацю з клієнтами. Оприлюднено основні порушення, через які можна втратити доступ до власних грошей.

НБУ
банки
штрафи
фінанси
покарання
Укргазбанк

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