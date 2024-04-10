Курс валют на 11 апреля — гривна снова просела в стоимости

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в некоторых украинских банках продолжает расти. Национальный банк Украины (НБУ) также усилил официальный доллар на 11 апреля 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ и порталы по мониторингу ситуации.

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Курс доллара, евро и злотого

Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 39,02 грн (+0,03);

евро — 42,36 грн (+0,01);

злотый — 9,95 грн (0,00).

Курс валют в банках

Как сообщает портал Kurs, на украинском наличном рынке валюта дорожает. Доллар стоит в покупке 38,88 грн (+0,01), в продаже — 39,37 грн (+0,01). Евро покупают за 42,19 грн (+0,02), продают — за 42,89 грн (+0,03).

Государственный ПриватБанк сохранил курс доллара на прежнем уровне. В покупке стоит 38,75 грн (0,00), в продаже — 39,35 грн (0,00). Райффайзен Банк покупает за 38,75 грн (-0,05), продает — за 39,29 грн (+0,06). В Ощадбанке стоит при покупке 38,95 грн (-0,10), при продаже — 39,50 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, в обменниках доллар подорожал, покупают за 39,30 грн (+0,05), продают — за 39,37 грн (+0,02). Евро в покупке стоит 42,70 грн (-0,06), в продаже — 42,88 грн (-0,05).

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Напомним, Национальный банк наказал коммерческое финучреждение "Укргазбанк" (94,94% акций принадлежит государству) за нарушение законодательства. Банк получил штраф в размере 500 тысяч гривен.

Также мы писали, что Верховный суд принял сторону правительства и государственного "ПриватБанка", удовлетворив кассационные жалобы и не позволив компаниям, связанным с семьей Суркисов отсудить 350 миллионов долларов. Последние многие годы пытаются доказать, что не связаны с экс-владельцами банка и отменить процедуру bail-in.