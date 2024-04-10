ПриватБанк не віддасть братам Суркісам 350 млн доларів — вердикт суду

Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Верховний суд став на бік уряду та державного "ПриватБанку", задовольнивши касаційні скарги та не дозволивши компаніям, повʼязаним з родиною Суркісів відсудити 350 мільйонів доларів. Останні багато років намагаються довести, що не повʼязані з ексвласниками банку, та скасувати процедуру bail-in.

Про це поінформували у пресцентрі фінустанови.

Читайте також:

Судова тяганина родини Суркісів

Як зазначається, відповідний позов було подано одразу шістьма компаніями, наближеними до родини Суркісів. Йдеться про Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments та Sofinam Investments.

Усіх їх обслуговувала кіпрська філія банку, де тримали 250 мільйонів доларів. Після того, як ПриватБанк було націоналізовано наприкінці 2016 року, вони прагнули повернути кошти. Також хотіли відсудити 100 мільйонів доларів у вигляді відсотків в українських та кіпрських судових інстанціях.

Тобто загалом компанії-нерезиденти мали намір стягнути з вже державного ПриватБанку 350 мільйонів доларів, проте Верховний суд не задовольнив позов.

"Перемога у цій справі — це не просто спільний юридичний успіх ПриватБанку та Кабінету міністрів. Це підтвердження того, що верховенство права та справедливість є основою демократичного суспільства. Таких же результатів очікуємо у інших резонансних судових справах", — наголосили у ПриватБанку.

Позиція братів Суркісів

Брати Григорій та Ігор Суркіси багато років судяться з Національним банком України (НБУ) через ПриватБанк, де тримали великі суми коштів. У Нацбанку переконані, що ті отримували кредити та розміщували депозити не на ринкових умовах, а саме завдяки "вдалим" домовленостям із ексвласниками фінустанови.

Своєю чергою Суркіси прагнуть довести, що не повʼязані з ексвласниками банку, та скасувати процедуру bail-in. Відомо, що їхні депозити у 350 млн доларів обміняли під час націоналізації на акції банку, які НБУ викупив лише за одну гривню. Проте рішенням Верховного суду від 15 червня було остаточно визнано Суркісів особами, які таки повʼязані з ексвласниками банку, і не задоволено позов про повернення грошей.

Після чого офшорні компанії, які тримали відповідні депозити у фінустанові, подали новий позов до Привату про порядок виконання рішення суду від 2017 року, коли Київський апеляційний адмінсуд зобовʼязав банк повернути Суркісам 350 млн доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні фінустанови надсилають запити клієнтам на перевірку джерел походження наявних коштів на банківській картці, декому у результаті відповідних перевірок блокують рахунок. Щоб цього не трапилося, потрібно знати, чому та за яких умов банки просять від клієнтів підтвердження доходів та як пройти фінмоніторинг.

Раніше ми писали, що клієнт державного "ПриватБанку" втратив понад 253 тис. грн через шахраїв. Оскільки фінустанова так і не повернула втрачені кошти, він звернувся до суду.