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Нацбанк усилил поддержку гривны: детали

5 июня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нацбанк усилил поддержку гривны на прошлой неделе
Национальный банк. Фото: bank.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) за последнюю неделю продал большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержания курса гривны. Объем продаж валюты был почти на 26 млн долларов больше предыдущей недели.

Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

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По данным НБУ, на последней неделе (29 мая — 2 июня) регулятор продал на межбанке 468 млн долларов, а приобрел 12 млн долларов.

Совокупно с начала года Нацбанк продал 10,74 млрд и приобрел 131 млн долларов.

Неделей ранее Нацбанк продал 442,36 млн долларов, а купил 10,15 млн долларов.

Поддержка гривны во время войны

В прошлом году на фоне войны НБУ начал продавать почти 1 млрд долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После того, как в июле курс доллара был повышен на 25%, до 36,6 грн, ситуация стабилизировалась, а еженедельные продажи валюты упали до 500 млн долларов.

Нацбанк продает валюту из резервов, в частности для балансировки рынка экспортеров и импортеров с целью удержания фиксированного курса. С начала года регулятор отказался от "печати гривны".

Напомним, 5 июня на наличном рынке продолжает дешеветь доллар. В среднем американская валюта стоит 37,15 гривны, что на 14 копеек дешевле последнего рабочего дня на прошлой неделе.

Также мы писали, что в Украине значительно сократился спрос на безналичную валюту в марте 2023 года. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.

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