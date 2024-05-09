Курс валют на 10 травня — долар різко подорожчав

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у банках та обмінних пунктах активно зростає. Національний банк України (НБУ) встановив на 10 травня 2024 року значно вищий офіційний курс.

Про це інформує пресслужба Центробанку, а також портали з моніторингу на ринку.

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Так, Нацбанк затвердив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,55 грн (+0,17);

євро — 42,43 грн (+0,12);

злотий — 9,88 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку американська валюта різко почала дорожчати. Долар у середньому коштує у купівлі 39,39 грн (+0,14), у продажу — за 39,89 грн (+0,13). Євро коштує у купівлі — 42,25 грн (+0,08), у продажу — 42,93 грн (+0,10).

У держфінустанові "ПриватБанк" долар підвищився у ціні: у купівлі коштує 39,35 грн (+0,15), у продажу — 39,95 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 39,25 грн (+0,15), продає — за 39,80 грн (+0,19). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,38 грн (+0,08), у продажу — 39,95 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар змінився у ціні у бік підвищення: купують за 39,85 грн (+0,10), продають — за 39,95 грн (+0,10). Євро коштує у купівлі 42,85 грн (+0,10), у продажу — 43,00 грн (+0,10).

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Нагадаємо, НБУ запровадив валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.

Також ми писали, що в українському парламенті оцінюють зниження курсу національної валюти з початку 2024 року в межах норми. Девальвація гривні на 5,8% цілком відповідає плановому показнику, закладеному до Державного бюджету.