Курс валют на 10 мая — доллар резко подорожал

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменных пунктах активно растет. Национальный банк Украины (НБУ) установил на 10 мая 2024 года более высокий официальный курс.

Об этом сообщает пресс-служба Центробанка, а также порталы по мониторингу на рынке.

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Так, Нацбанк утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 39,55 грн (+0,17);

евро — 42,43 грн (+0,12);

злотый — 9,88 грн (+0,06).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке американская валюта резко начала дорожать. Доллар в среднем стоит в покупке 39,39 грн (+0,14), в продаже — за 39,89 грн (+0,13). Евро стоит в покупке — 42,25 грн (+0,08), в продаже — 42,93 грн (+0,10).

В госфинучреждении "ПриватБанк" доллар повысился в цене: в покупке стоит 39,35 грн (+0,15), в продаже — 39,95 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает за 39,25 грн (+0,15), продает — за 39,80 грн (+0,19). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,38 грн (+0,08), в продаже — 39,95 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар изменился в цене в сторону повышения: покупают за 39,85 грн (+0,10), продают — за 39,95 грн (+0,10). Евро стоит в покупке 42,85 грн (+0,10), в продаже — 43,00 грн (+0,10).

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Напомним, НБУ ввел валютные ограничения, которые сначала сократили объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть, ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.

Также мы писали, что в украинском парламенте оценивают понижение курса национальной валюты с начала 2024 года в пределах нормы. Девальвация гривны на 5,8% полностью соответствует плановому показателю, заложенному в Государственный бюджет.