Курс валют перед Пасхой — на наличном рынке ценовые изменения

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках перед пасхальными праздниками снизился. По решению Национального банка Украины (НБУ), американская валюта тоже упала в цене.

Такие данные приводит пресс-центр НБУ, а также сайты по мониторингу ситуации на рынке.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, НБУ утвердил официальные курсы иностранных валют на уровне:

доллар — 39,39 грн (-0,14);

евро — 42,33 грн (+0,03);

злотый — 9,78 грн (+0,01).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, американская валюта незначительно снизилась в цене. Доллар в среднем стоит в покупке 39,35 грн (-0,02), в продаже — за 39,84 грн (-0,03). Евровалюта стоит в покупке — 42,20 грн (+0,02), в продаже — 42,90 грн (+0,03).

В финучреждении ПриватБанк доллар упал в цене: в покупке стоит 39,25 грн (-0,05), в продаже — 39,85 грн (-0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,20 грн (-0,15), продает — за 39,69 грн (-0,13). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,45 грн (0,00), в продаже — 39,98 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар незначительно снизился в стоимости: покупают за 39,75 грн (0,00), продают — за 39,83 грн (-0,02). Евро стоит в покупке 42,75 грн (+0,05), при продаже — 42,90 грн (+0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в НБУ готовятся отменить некоторые валютные ограничения. Нововведение ожидается в ближайшее время.

Также НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций в случае поступления ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.