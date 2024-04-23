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Нацбанк різко змінив курс долара — скільки коштує валюта

23 квітня 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 24 квітня — долар різко впав на ринку
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку продовжує опускатися. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний долар, затверджений на 24 квітня 2024 року, суттєво знизився в ціні

Про це інформує пресцентр НБУ та моніторингові портали.

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Так, Нацбанк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 39,58 грн (-0,20);
  • євро — 42,26 грн (-0,05);
  • злотий — 9,79 грн (0,00).

Курс валют у банках

Як пише видання Kurs, долар та євро впали в ціні. Долар у середньому купують за 39,45 грн (-0,15), продають — за 39,91 грн (-0,17). Євро коштує у купівлі — 42,15 грн (-0,16), у продажу — 42,85 грн (-0,19).

Держфінустанова ПриватБанк знизила курс долара у купівлі до 39,25 грн (-0,15), у продажу — до 39,85 грн (-0,15). Райффайзен Банк купує за 39,40 грн (-0,15), продає — за 39,81 грн (-0,19). Ощадбанк долар купує за 39,60 грн (0,00), продає — за 40,15 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

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Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінниках валюта дешевшає: долар купують за 39,74 грн (-0,05), продають — за 39,85 грн (-0,05). Євровалюта коштує у купівлі 42,70 грн (+0,09), у продажу — 42,90 грн (+0,05).

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Нагадаємо, НБУ змінив норми, що регулюють механізм надання дозволів на здійснення валютних операцій у разі надходження клопотань від Кабінету міністрів. Такий крок ухвалив у рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом.

Також Нацбанк минулого тижня суттєво підвищив чистий продаж доларів на міжбанківському валютному ринку. Це дозволить убезпечити нацвалюту від подальшої девальвації.

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