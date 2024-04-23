Курс валют на 24 апреля — доллар резко упал на рынке

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке продолжает опускаться. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный доллар, утвержденный на 24 апреля 2024 года, существенно снизился в цене.

Об этом сообщает пресс-центр НБУ и мониторинговые порталы.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 39,58 грн (-0,20);

евро — 42,26 грн (-0,05);

злотый — 9,79 грн (0,00).

Курс валют в банках

Как пишет издание Kurs, доллар и евро упали в цене. Доллар в среднем покупают за 39,45 грн (-0,15), продают — за 39,91 грн (-0,17). Евро стоит в покупке — 42,15 грн (-0,16), в продаже — 42,85 грн (-0,19).

Госфинучреждение ПриватБанк снизило курс доллара в покупке до 39,25 грн (-0,15), в продаже — до 39,85 грн (-0,15). Райффайзен Банк покупает за 39,40 грн (-0,15), продает — за 39,81 грн (-0,19). Ощадбанк доллар покупает за 39,60 грн (0,00), продает — за 40,15 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменниках валюта дешевеет: доллар покупают за 39,74 грн (-0,05), продают — за 39,85 грн (-0,05). Евровалюта стоит в покупке 42,70 грн (+0,09), в продаже — 42,90 грн (+0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, НБУ изменил нормы, регулирующие механизм предоставления разрешений на осуществление валютных операций при поступлении ходатайств от Кабинета министров. Такой шаг принял в рамках Меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Также Нацбанк на прошлой неделе существенно повысил чистую продажу долларов на межбанковском валютном рынке. Это позволит обезопасить нацвалюту от дальнейшей девальвации.