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Нацбанк сократил поддержку курса гривны на 30% — данные межбанка

8 апреля 2024 14:38
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ снизил поддержку курса нацвалюты на 30% — ситуация на межбанке
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе снизил поддержку гривны путем продаж валюты на межбанковском валютном рынке. Объем продаж сократился на 30%.

Об этом свидетельствует информация регулятора.

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Продажа валюты НБУ на межбанке

Так, в период с 1 по 5 апреля Национальный банк уменьшил продажу до 483,6 млн долларов. В то же время выкупил 29,6 млн долларов. Таким образом, чистая продажа валюты против предыдущей недели сократилась до 454 млн долларов.

Евро Нацбанк на прошлой неделе не покупал и не продавал.

С начала года НБУ продал на межбанке 6,38 млрд долларов и купил 103 млн долларов. В 2023 году Нацбанк продал на межбанковском рынке 28,83 млрд долларов, а купил 219,9 млн долларов.

Продажей валюты на межбанке Нацбанк поддерживает курс гривны в стране.

Какой сейчас курс доллара

Как известно, фиксированный курс 36,56 грн за доллар действовал в Украине с конца июля 2022-го по 3 октября 2023 года. По решению Национального банка, с 3 октября прошлого года был осуществлен переход к режиму управляемой гибкости обменного курса.

Сейчас курс американской валюты на наличном рынке фактически полностью зависит от курса на межбанковском рынке, где за последний месяц вырос на около 0,80 грн.

НБУ в марте повысил курс на 2,7% с 38,2 грн в конце февраля до 39,22 грн в конце марта. Тогда же курс несколько раз устанавливал рекорды. В апреле курс опустился ниже 39 грн.

По состоянию на 8 апреля 2024 года официальный курс доллара составляет 38,84 грн/долл. (-0,18), а на наличном рынке — 39,34 грн/долл. (-0,10).

 

курс валют
Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, Международные резервы Украины в марте 2024 года достигли нового исторического рекорда. Показатель вырос еще на 18%.

Также мы писали, что НБУ наказал коммерческое финучреждение "Укргазбанк" (94,94% акций принадлежит государству) за нарушение законодательства. Банк получил штраф в размере 500 тысяч гривен.

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