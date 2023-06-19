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Нацбанк существенно усилил поддержку гривны продажей валюты

19 июня 2023 12:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
НБУ существенно усилил поддержку гривны продажей валюты
Американская валюта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) в течение последней недели продал значительно большую сумму долларов на межбанковском валютном рынке для поддержки курса гривны. Объем продаж валюты вырос более чем на 150 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Как отмечают в пресс-службе, Нацбанк в период с 12 по 16 июня выходил с валютными интервенциями на межбанковский рынок. В итоге продал 446,7 млн долларов, что на 154 млн долларов больше против предыдущей недели.

Регулятор приобрел 10,9 млн долларов, что меньше по сравнению с прошлой неделей на 4,6 млн долларов.

Всего за текущий год Нацбанк продал 11,487 млрд долларов, а приобрел всего 156,9.

НБУ осуществляет валютные интервенции с целью сдерживания давления на валютном рынке, балансировки рынка экспортеров и импортеров для удержания фиксированного долларового курса.

В 2022 году на фоне войны НБУ начал продавать по почти 1 млрд долларов из резервов еженедельно для балансировки межбанка. После повышения на 25% курса доллара в июле до 36,6 грн ситуация стабилизировалась, а еженедельные продажи валюты сократились почти вдвое.

Что еще следует знать

Напомним, Национальный банк хочет изменить правила покупки долларов. В стране исчезнет проблема с отказом банков и обменников принимать деньги без комиссии.

Также мы писали, что с 16 июня Национальный банк Украины ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.

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